Ngày 8-8, ông Thái Trung Giáp, Trưởng Công an xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết hiện Công an huyện đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé gái 2 tuổi tử vong bất thường.

Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh T. Phạm

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào ngày 6-8, chị Lục Thị B. (trú xã Xá Lượng) bận đi làm rẫy nên gửi con gái 2 tuổi cho người tình là ông L.V.Ch. (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trông coi để đi làm. Chiều cùng ngày, chị B. đi làm về thấy con gái kêu đau và khóc nên lập tức đưa bé xuống Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe cháu bé bị nặng nên gia đình đã chuyển bé lên tuyến trên. Tuy nhiên, trên đường đi thì cháu bé tử vong.



Được biết, gia đình chị B. thuộc diện khó khăn. Chị B. đã ly hôn chồng và một mình nuôi 2 con. Khoảng hơn 1 tháng trước, ông L.V.Ch. lên ở cùng nhà với chị B. như vợ chồng.

Nhận được tin báo về cái chết của cháu bé, Công an xã, Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Ông L.V. Ch. sau đó cũng được mời lên cơ quan công an.