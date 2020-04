Ông Nguyễn Thiết Hùng, Phó Giám đốc Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên ngày 25-4, cho biết đã tiến hành sửa chữa, khắc phục tình trạng nhiều ốc vít đường sắt bị lỏng ở tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa phận TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.



Trước đó, vào ngày 21-4, một đoạn clip dài 40 giây được người dân gửi đến Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế phản ảnh tình trạng các ốc vít đường sắt bị lỏng, lung lay.

Các bu lông ốc vít cố định đường ray bị lung lay dù chỉ tác động lực nhỏ. Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh, tình trạng này xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn trước số nhà 507 đường Lê Duẩn, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Hình ảnh clip cho thấy, chỉ cần dùng tay với lực bình thường nhưng người này dễ dàng làm lung lay khá nhiều ốc vít nằm liên tiếp nhau ở một thanh đường ray. Các ốc vít này có vai trò liên kết giữa các thanh tà vẹt với đường ray tàu chạy. Vì vậy, một đường ray đều có 2 hàng ốc vít mặt trong và ngoài, các thanh tà vẹt cách nhau chừng một bước chân để giữ chặt không cho thanh đường ray xê dịch, đảm bảo an toàn cho chạy tàu.

Hàng loạt bu lông ốc vít bị lung lay. Clip từ Hue-S

Theo ông Hùng thì tình trạng các ốc vít bị lỏng ra như người dân phản ánh không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Nguyên nhân là trong quá trình sử dụng, chạy tàu thì các ốc vít dù được vặn chặt có thể bị lỏng ra, nếu bị nhiều thì ảnh hưởng an toàn chạy tàu. Lực lượng tuần đường đường sắt phát hiện sẽ siết chặt lại, nhưng ông này nói rằng do mới xảy ra nên chưa phát hiện kịp thời.