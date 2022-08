Ngày 31-8, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang yêu cầu các ngành chức năng thực hiện các thủ tục để tiến hành cưỡng chế, phá bỏ công trình lấn sông Trường Giang trái phép tại khu vực thôn Hòa An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành).



Ông Linh ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới đến đổ đất, thi công công trình lấn chiếm sông Trường Giang

Trước đó, ngày 5-8, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành quyết định xử phạt ông Hoàng Tú Linh (SN 1982; trú thôn Hòa An) số tiền 70 triệu đồng. Lý do, ông Linh đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn ở thôn Hòa An, loại đất sông do UBND xã Tam Giang quản lý, diện tích lấn chiếm hơn 2.900 m2.

UBND huyện Núi Thành yêu cầu ông Linh nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước huyện Núi Thành trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt cũng buộc ông Linh phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất lấn chiếm trong vòng 20 ngày.

UBND huyện Núi Thành yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng người vi phạm chưa thực hiện

Dù vậy, theo UBND huyện Núi Thành, tới thời điểm này ông Linh vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt hành chính cũng như chưa tiến hành khắc phục hậu quả. Vì vậy, UBND huyện Núi Thành đang thực hiện các thủ tục cưỡng chế tài khoản người vi phạm cũng như cưỡng chế phá bỏ công trình trái phép.

Trước đó, người dân có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh công ty của gia đình ông Linh ngang nhiên đổ đất đá lấn sông Trường Giang, xây dựng cầu sắt, làm đường kiên cố ra sông, gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm của người dân địa phương.

Một con đường kiên cố được xây dựng trái phép để phục vụ dự án lấn sông

Ông Lê Văn Sinh cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành đã có cuộc làm việc liên quan đến vụ việc này và chỉ đạo "xử lý nghiêm minh, không để tồn tại hành vi ích kỷ, chỉ biết lợi cá nhân mà bỏ qua, chà đạp lên lợi ích cộng đồng".