Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm "núp bóng" nhà nghỉ, karaoke để chứa chấp mại dâm ở địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.



Theo hồ sơ vụ án, khuya 20 và rạng sáng ngày 21-9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đột kích các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke thuộc Công ty TNHH DVTM Thành Đạt do Nguyễn Văn Đức (SN1971) và vợ là Trương Thị Thu (SN 1974, đều trú tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) làm chủ.

Cơ sở kinh doanh Hoài Thu 1 - một trong số tụ điểm hoạt động mại dâm gây nhức nhối trên địa bàn Thanh Khê thời gian dài

Kiểm tra tại nhà nghỉ, Karaoke Hoài Thu 1 do Lê Thượng Phi (SN 1994, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) làm quản lý, công an phát hiện có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm và nhiều nhân viên nữ ăn mặc "mát mẻ" đang đợi tiếp khách. Thời điểm kiểm tra, hàng chục nhân viên tại cơ sở này đều không có hợp đồng lao động nên đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bắt giữ Nguyễn Văn Đức và Lê Thượng Phi về hành vi chứa mại dâm, cùng 4 nam nữ thanh niên về hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, công an đột kích vào cơ sở kinh doanh nhà nghỉ - karaoke Hoài Thu 2, ở thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) do Nguyễn Thái Sơn (SN 1969) được thuê làm quản lý, công an đã phát hiện và bắt quả tang 5 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức chủ của 2 cơ sở Hoài Thu 1 và 2

Ngoài ra, tại 2 nhà nghỉ này, khi test nhanh 51 đối tượng có liên quan trong vụ việc, công an phát hiện 8 trường hợp dương tính với ma túy và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi chứa mại dâm, mua bán dâm.

Các nữ nhân viên khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm và được bố trí đến các phòng nghỉ trong khách sạn để mua bán dâm nếu khách có nhu cầu. Mỗi lần "mây mưa", khách trả từ 300 - 500 ngàn đồng/lượt. Trong đó chủ sẽ giữ lại 100 ngàn đồng "hoa hồng" và số còn lại nhân viên được hưởng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Thu, Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi chứa mại dâm; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thượng Phi và Nguyễn Thái Sơn về hành vi chứa mại dâm và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại.