Phát hiện "vệt dầu loang" bất thường trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

15/10/2018 13:03

Ngày 15-10, đại diện Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, xác nhận vừa phát hiện vệt dầu loang bất thường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa phận xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).



Cụ thể, theo biên bản được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 13-10 giữa các bên gồm đại diện Ban điều hành dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công gói thầu số 4…, cho thấy trong quá trình kiểm tra phạm vi hư hỏng mặt đường km28+750 trái tuyến để chuẩn bị công tác sửa chữa, nhà thầu gói thầu số 4 và tư vấn giám sát OCG-KEC-SMEC phát hiện vệt dầu loang chảy dọc theo mép bỏ vỉa biên dọc đường sau đợt mưa lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Hình ảnh được cho là vệt dầu loang trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

"Kiểm tra dọc tuyến về phía đầu tuyến thì phát hiện có 6 vệt dầu loang, kích thước mỗi vệt khoảng 60x60 cm trùng với vệt bánh xe chạy trên làn xe bên ngoài (sát làn dừng khẩn cấp) tại khoảng lý trình km28+680 đến km 27+700 (trái tuyến), các vệt dầu hiện rõ trên mặt đường" – biên bản ghi.

Khu vực phát hiện vệt dầu loang gần nơi xuất hiện nhiều "ổ gà" nhất

Qua xác minh thông tin của đội vận hành tuần tra trên tuyến đường và đường dây hotline của VECS thì đến khoảng thời điểm 10 giờ 50 phút sáng 13-10 không có phương tiện hư hỏng tại vị trí này.

Trước sự việc này, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã thông báo sự việc cho Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) – đơn vị tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc này và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam.

Ổ gà trên cao tốc

Công nhân sửa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sáng 15-10

Đại diện Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cho biết dầu diesel sẽ làm biến đổi thành phần bê tông nhựa, vì vậy trước sau gì đoạn đường cao tốc này cũng sẽ bị hỏng. Vị này nói rằng không thể nói được chuyện có thành phần cố tình phá hoại ở đây hay không nhưng cho hay một số đơn vị liên quan cũng đã đặt ra các nghi ngờ nên đã báo cho công an. Cũng theo vị này, xác định đoạn đường bị dầu loang sẽ hỏng trong thời gian tới nên khả năng trong đợt này đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu sửa lại cùng đợt với những khu vực xuất hiện "ổ gà" trước đó.

Video: "Ổ gà" xuất hiện nhiều trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau thời gian ngắn khai thác

Trong ngày 15-10, trả lời Báo Người Lao Động, đại diện Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã nắm thông tin sự việc và đang xác minh, chưa thể cung cấp thông tin gì.

Rõ ràng việc phát hiện vệt dầu loang trên cao tốc thời điểm này là điều bất thường. Cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ có "thủ phạm" phá hoại đường cao tốc không hay một đơn vị nào đó ngụy tạo chứng cứ để "phủi" trách nhiệm.

Trần Thường