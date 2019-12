Chiều tối 4-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận một chiếc thùng được cho là đựng bộ dụng cụ cứu sinh hàng hải do người dân phát hiện ở bờ biển.



Chiếc thùng có hình trụ, màu trắng, dài khoảng 1 m, đường kính 0,6 m, bên ngoài có nhiều chữ Trung Quốc. Người phát hiện vật lạ này và trình báo với đơn vị biên phòng là cha con ông Trần Việt (SN 1974) và Trần Quốc Tấn (SN 1996) - ngụ thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Vật lạ có màu trắng, hình trụ...

Chiếc thùng này chứa phao cứu sinh, 6 túi nước uống, 1 gói lương khô, 4 quả pháo hiệu (1 lớn, 3 nhỏ) nhãn hiệu HUAHAI, một bộ dụng cụ y tế, 1 ống bơm hơi, 1 đèn pin, 1 dụng cụ vá phao cứu sinh, 1 cuộn dây thừng, 1 chiếc kéo, 1 bộ hướng dẫn phao cứu sinh, 1 bộ dao cắt và 2 tay chèo bằng nhôm.

...có chữ Trung Quốc ở ngoài

Theo tường trình của anh Tấn, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi đi từ nhà ra bãi biển Phú Thuận lượm ve chai, anh phát hiện một vật lạ trôi vào bờ. Tấn nắm sợi dây kéo lên bờ thì bất ngờ chiếc phao trong thùng bung ra. Hoảng sợ, Tấn cùng cha trình báo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An.

Bên trong thùng chứa nhiều đồ vật

Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, cho biết sau khi nhận được tin báo của cha con ông Việt, tổ công tác của đơn vị đã tiến hành tiếp nhận, xử lý ban đầu. Sau đó, tổ công tác đã đưa các tang vật này về đơn vị để tiếp tục xử lý theo quy định.