Ngày 2-10, UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 18 triệu đồng đối tài xế taxi Lê Thọ Quang (SN 1972; ngụ tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) về hành vi đi ngược chiều và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng.



Tài xế say xỉn chạy ngược chiều, chặn đầu phương tiện vì nghĩ mình chạy đúng

Trước đó, vào tối 23-9, ông Quang điều khiển xe taxi mang BKS 74A 083.75 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) và chặn đầu một số phương tiện, không cho di chuyển. Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Triệu Phong đã đến hiện trường xử lý sự việc đồng thời yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Quang. Tuy nhiên, ông này không chịu chấp hành nên cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ chiếc xe taxi nêu trên.

Khi làm việc với cơ quan công an, tài xế taxi này khai do say nên đang chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 mà cứ nghĩ chạy đúng làn đường, vì thế chặn đầu các phương tiện "chạy sai". Đến hôm nay (2-10), đại diện hãng taxi mà ông Quang làm việc cho biết phía công ty này đã sai thải tài xế này vì vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.