Hội An không nên là điểm đến "hoành tráng"

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP HCM, cho biết bà vui ít, lo nhiều khi thấy lượng khách đến Hội An ngày càng tăng cao. "Đối với Hội An, không thể dùng cách quảng bá như TP HCM mà phải có sự khác biệt. Hội An không nên là một điểm đến "hoành tráng" - bà Ninh lo ngại, đồng thời nhấn mạnh muốn phát triển du lịch theo hướng bền vững thì phải giữ cho được di sản và bản sắc của địa phương.