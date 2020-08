Chiều 18-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc tại Cục An ninh Chính trị Nội bộ (A03, Bộ Công an) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 và 19-8-2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Cục A03

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục A03, cho biết quán triệt, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục A03 đã chỉ đạo nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với các cấp ban hành nhiều chủ trương chính sách, giải pháp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chống "diễn biến hoà bình", phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước.

Ngoài ra, Cục A03 cũng tập trung chỉ đạo quản lý, kiểm soát, tổ chức đấu tranh với các loại đối tượng, điều tra xác minh hàng trăm vụ, việc sai phạm trên các lĩnh vực phụ trách; ngăn chặn hoạt động chống phá an ninh chính trị nội bộ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu…

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và Nhà nước

Đặc biệt, thời gian qua, theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Đảng ủy A03 đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc các giải pháp ứng phó, xử lý đại dịch Covid-19.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý tin giả, triệt phá thông tin xấu, độc xuyên tạc liên quan dịch Covid-19, thực hiện toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực y tế phục vụ ứng phó, xử lý đại dịch Covid-19.

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc Cục A03

Dự báo thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn, Cục trưởng Cục A03 cho biết trọng tâm trong thời gian tới, Cục sẽ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá chính trị nội bộ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu thâm nhập, tác động, chuyển hoá nội bộ…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những chiến công xuất sắc của Cục A03 trong suốt 67 năm qua, trải qua các thời kỳ, đóng góp vào những thành tích vẻ vang của ngành Công an nhân dân.



Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Công an và Cục A03

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 18-8

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh chính trị nội bộ luôn được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Các chiến sĩ, cán bộ luôn kiên định vững vàng và tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí sáng tạo, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu phối hợp đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước.



"Trong quá trình đấu tranh đó có nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn hoạt động thầm lặng nhưng có những chiến công rất to lớn" - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.