Báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã cho biết hiện nay trên địa bàn xã Tân Kiên có 2.480 ca mắc Covid-19, trong đó đã đưa đi điều trị 2.231, đủ điều kiện cách ly tại nhà 29 ca, đang chờ đi cách ly điều trị 250 ca. Các ca đủ điều kiện cách ly tại nhà, UBND xã đã tiến hành thăm, khám, hướng dẫn và triển khai túi thuốc, lương thực.

Về công tác tiêm vắc-xin, tính đến nay xã đã phủ 76,18% số đối tượng được tiêm. Về công tác an sinh xã hội trên địa bàn, UBND xã đã phối hợp Uỷ ban MTTQ VN xã và các đoàn thể hỗ trợ an sinh xã hội cho 17.333 hộ /20.962 hộ và đã phát 9.917 túi an sinh xã hội. UBND xã Tân Kiên đang tiếp tục hỗ trợ đợt 2 đến người lao động không có danh sách hợp đồng lao động, các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vì dịch Covid-19 trên địa bàn xã.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chia sẻ những khó khăn vất vả của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình tin rằng cùng với sự chung tay của các cấp chính quyền sẽ sớm đưa TP HCM trở lại trạng thái bình thường mới. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cũng nhấn mạnh lãnh đạo địa phương và trưởng các ấp tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân, đẩy mạnh công tác y tế từ xét nghiệm test nhanh cho dân, tiêm vắc-xin đến điều trị bệnh nhân Covid-19, tuân thủ giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm…

Trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cũng đã trao 50 triệu đồng cho xã Tân Kiên và 5 triệu đồng cho mỗi ấp (tổng số 4 ấp); 1 triệu đồng cho các cán bộ, công chức, người không chuyên trách nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình thăm và tặng quà cho lãnh đạo UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

Trước đó cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm và động viên tinh thần lực lượng phòng, chống dịch nhân Lễ Quốc khánh 2-9 trên địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.