Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ "cò mồi" đánh gãy răng an ninh sân bay

Chiều 13-1, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội về vụ việc nhóm đối tượng "cò mồi" khách đi taxi dù hành hung nhân viên an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài.



Anh Nguyễn Văn Điệp được chăm sóc trên xe cứu thương

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, đã yêu cầu: UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên hàng không theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-1-2019.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, cơ quan liên quan chấn chỉnh hoạt động đưa đón khách tại sân bay Nội Bài và các Cảng hàng không trong cả nước, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hoạt động "cò mồi", "taxi dù" tại các cảng hàng không, giữ vững an ninh trật tự, an toàn hàng không. Đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng này.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 13 giờ 30 phút ngày 11-1, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên ANHK thuộc Trung tâm ANHK Nội Bài, trong khi đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E, tầng 1, nhà ga hành khách T1 đã phát hiện Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù. Khi anh Nguyễn Văn Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào thì bị Trần Thị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung. Anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, bị gãy 4 răng cửa; ngay sau đó anh Điệp đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, chuyển hồ sơ sang công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đề nghị khởi tố. Sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ Trần Thị Lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" đồng thời củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng liên quan.

