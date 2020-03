Số lượng khẩu trang đang thu giữ lên đến gần 80.000 cái

Số khẩu trang y tế này do Công ty TNHH Dược Tâm Hưng (trụ sở tại TP Tuy Hòa) sản xuất tại cơ sở ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên). Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện và thu giữ gần 80.000 khẩu trang. Ngoài số khẩu trang trên, cơ quan chức năng cũng niêm phong toàn bộ các máy móc sản xuất khẩu trang của công ty.



Ông Phạm Thanh Hiền, Phó cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết qua kiểm tra bước đầu xác định Công ty TNHH Dược Tâm Hưng chưa đủ các điều kiện để lưu hành sản phẩm khẩu trang y tế.

Cơ quan chức năng đang niêm phong máy móc

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Dược Tâm Hưng thừa nhận đã sản xuất khẩu trang từ giữa tháng 10-2019 đến nay và đã được bán ra thị trường với giá 500 đồng/cái khẩu trang. Khẩu trang này được phân phối ở các cửa hàng thuốc tây của tỉnh Phú Yên.