Quá tải cấp phù hiệu xe tải, nhiều chủ xe bị xử phạt

Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, các loại xe chưa gắn phù hiệu trước khi nghị định này có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình trước ngày 1-7-2018 đối với ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng dưới 3,5 tấn.



Tuy nhiên, tại TP HCM phải đến giữa tháng 6-2018, các doanh nghiệp (DN) vận tải mới bắt đầu tập trung lập hồ hơ đề nghị cấp phù hiệu xe tải. Số lượng hồ sơ tăng đột biến khiến các điểm tiếp nhận rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí trên hệ thống của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều thời điểm bị ngưng hoạt động do lượng người truy cập kiểm tra thông tin quá lớn.

Trước tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết đã mở thêm điểm tiếp nhận, đồng thời tăng nhân sự, giờ làm việc để giải quyết các hồ sơ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Bắt đầu từ 1-7, các loại xe tải dưới 3,5 tấn đều phải gắn phù hiệu

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cho biết do có nhiều xe mang biển số ở các địa phương khác nên sở này cũng phải lấy ý kiến và chờ xác minh từ các đơn vị liên quan mới có thể cấp phù hiệu. Vì vậy, từ ngày 1-7, việc trả phù hiệu xe tải đã bị trễ hạn so với thời gian ghi trên giấy, khiến một số đơn vị vận tải dù lập hồ sơ trước ngày 1-7 theo quy định nhưng vẫn bị xử phạt do không có phù hiệu.

Theo Sở GTVT, từ ngày 20 tới 30-6, có tới gần 1.400 hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu được giải quyết trễ hẹn, trong đó nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Trước tình trạng trên, theo Sở GTVT là các trường hợp đã lập hồ sơ xin cấp phù hiệu xe tải, có giấy hẹn trả phù hiệu trước ngày 1-7 nhưng chưa được cấp phù hiệu theo giấy hẹn có thể xem là nguyên nhân khách quan. Vì vậy, Sở GTVT đề nghị các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ, không xử phạt với những trường hợp này khi lưu thông trên đường.

2 điểm cấp phù hiệu xe tải tại TP HCM: - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (số 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) - Sở Giao thông Vận tải (63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1)

GIA MINH