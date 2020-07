Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và các nước đối tác, chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực, kinh nghiệm của quân đội các nước trong ứng phó dịch bệnh…



Các đại biểu hoan nghênh Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua, trong đó, các lãnh đạo ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, bảo đảm biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng; nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng đoàn đại biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam, nhấn mạnh tình hình biển Đông đang gây quan ngại và đã được thể hiện tại hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) hồi tháng 5 vừa qua. ASEAN tôn trọng mối quan hệ giữa các nước lớn với nhau nếu như mối quan hệ đó tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng các nước trong ASEAN, đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực.