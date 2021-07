Tối 24-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) phát thông báo những người từng đến quán cà phê Bảo ở ngã tư đường Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng (khối Hòa Thanh, phường Tân An, TP Hội An) trong vòng 7 ngày qua (từ 15-7 đến 24-7) khẩn trương khai báo y tế với trạm y tế địa phương. Đồng thời tạm tự cách ly tại nơi ở chờ thông báo hướng dẫn của cơ quan chức năng.



Ai đến quán cà phê Bảo trong 7 ngày qua nhanh chóng khai báo y tế Ảnh: Facebook

TP Hội An yêu cầu từ nay đến ngày mai (25-7) người dân Hội An không được ra khỏi thành phố, trừ trường hợp đặc biệt được TP và xã phường giải quyết cụ thể khi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Yêu cầu mọi người thông báo cho người thân không đến Hội An trong đêm nay và ngày mai (25-7).

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngày 24-7, tại Quảng Nam phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là nam thanh niên SN 1991 (ngụ khối phố Hòa Thanh, phường Tân An - Hội An).

Theo đó, nam thanh niên trên làm nghề buôn bán, sống chung cùng người thân trong gia đình gồm: bố mẹ, anh trai. Hằng ngày, anh này bán cà phê của gia đình tại Cà phê Bảo (72B Lê Hồng Phong - Tân An - Hội An), tiếp xúc với các nhân viên trong quán (tùy theo ca).

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có ca nghi nhiễm

Nam thanh niên có ghé một số địa điểm nhưng không nhớ rõ thời gian gồm: Mua bánh mì tại lò anh An (số 3 Cao Bá Quát), tiếp xúc anh V. (người làm trong quán ở Cẩm Châu - Hội An); Mua bánh cuốn tại số 93 đường Thích Quảng Đức – Tân An; Mua trái cây quán anh A. (sống ở Thanh Hà) chợ Cẩm Hà; Mua bún chả cá quán Tâm tại 161 Tôn Đức Thắng, có tiếp xúc với chị M; Mua hàng tại quán tạp hóa Kiều (An Phong - Tân An - Hội An), không nhớ rõ ngày, có đeo khẩu trang.

Các ngày 19, 20, 21, 22-7, nam thanh niên bán cà phê tại quán, tiếp xúc với nhân viên. Chiều 22-7, anh này bắt đầu có triệu chứng đau đầu, đi cầu phân lỏng, uống thuốc sẵn có trong gia đình (không rõ tên thuốc). Buổi tối, bệnh nhân có triệu chứng sốt (38,5 độ C).

Ngày 24-7, nam thanh niên được được bố đưa đi khám, xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân hết sốt, không ho,