Tối 20-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin về 17 ca bệnh Covid-19 ghi nhận trong ngày tại địa phương này.



Theo đó, 8 ca bệnh tại huyện Đại Lộc, đều là các F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Cụ thể, 1 ca bệnh tại thôn Hà Nha xã Đại Đồng; 7 ca tại xã Đại Hồng (đang thực hiện Chỉ thị 16) (1 ca bệnh tại thôn Lập Thuận; 4 ca bệnh tại thôn Dục Tịnh; 1 ca bệnh tại thôn Lâm Tây; 1 ca bệnh tại thôn Ngọc Thạch).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Quảng Nam

4 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức, gồm 3 ca tại khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình (cùng 1 gia đình, có thành viên có yếu tố dịch tễ buôn bán cá sông tại chợ Hiệp Đức); 1 ca bệnh tại thôn Cẩm Tú, xã Quế Thọ, là F1 của BN298736 (công bố ngày 18-8), đã được giám sát cách ly tập trung.

2 ca bệnh tại TP Tam Kỳ, là bệnh nhân F0 chuyển từ TP HCM về Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. 3 ca bệnh tại huyện Nông Sơn, là F1 của BN279973 (công bố ngày 16-8), đã được giám sát cách ly tập trung.

Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày, có 103 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trong ngày, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã hỗ trợ huyện Hiệp Đức lấy mẫu khối phố An Tây, An Đông, An Nam, Phước Sơn, thị trấn Tân Bình: 831 mẫu gộp PCR.

Từ ngày 18-7 đến nay, tại Quảng Nam ghi nhận 379 ca Covid-19. Cụ thể, 9 ca bệnh cộng đồng, 200 ca lây nhiễm thứ phát, 140 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.