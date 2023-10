Liên tiếp trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi mưa to hơn như Bình Tân (huyện Bình Sơn) 230 mm, Trà Khúc 238 mm; khu vực các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà từ 40 - 70 mm.



Những cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi ngập nặng, đặc biệt tại các tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi và các khu vực đông dân cư như thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn), thị xã Đức Phổ…

Đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi bị ngập nặng trong đầu giờ chiều ngày 16-10

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... bị ngập nặng nhất.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập nặng trong chiều 16-10

Tại đường Phan Đình Phùng, nhiều đoạn nước ngập sâu tới đầu gối khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn. Trên đường Phan Bội Châu giao nhau với Trần Hưng Đạo cũng mênh mông nước. Nhiều đoạn, người điều khiển xe máy không thể đi được, buộc phải quay lại vì ngập sâu.

Nhiều cửa hàng ở trung tâm TP Quảng Ngãi bị nước mưa "tấn công"

Do lượng mưa quá lớn trong sáng và trưa 16-10, nhiều khu dân cư ở xã Bình Hiệp, xã Bình Đông, thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) bị ngập và chia cắt. Còn tại xã Bình Dương, mưa lớn, dòng nước chảy xiết đã gây sạt lở đường đi qua ngang sông Trà Bồng.

Đến đầu giờ chiều 16-10, UBND huyện Bình Sơn đã yêu cầu các địa phương cử lực lượng chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại trên địa bàn các xã Bình Nguyên, Bình Hòa, Bình Chương…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường TP Quảng Ngãi ngập sâu, khiến việc đi lại người dân gặp rất nhiều khó khăn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dự báo từ sáng 16-10 đến sáng 18-10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn có nguy cơ dẫn đến lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp; ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có gần 1.850 hộ/7.350 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, bờ suối và lũ ống, lũ quét.

Đường Trần Hưng Đạo bị ngập sâu

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Theo đó, tăng cường thông tin tình hình diễn biến của thời tiết để nhân dân biết và chủ động các biện pháp ứng phó; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công.

Các khu dân cư lân cận trung tâm TP Quảng Ngãi cũng bị ngập nặng

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra và nắm chắc các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Nước mưa ngấp nghé một cửa hàng ở đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

Đối với các ngầm, tràn, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham, cầu sông Rin, xi phông sông Vệ và xi phông Bình Minh - Bình Chương, yêu cầu UBND các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành và Bình Sơn bố trí lực lượng chốt chặn, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi nước ngập sâu, chảy xiết.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo đến các địa phương, cơ sở giáo dục tùy tình hình diễn biến mưa lũ tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học, rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học khu vực vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.