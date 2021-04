Ngày 7-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; ông Vũ Hải Hà giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại; ông Lê Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Trưởng Ban công tác đại biểu.

Ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

Như vậy, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được kiện toàn tại kỳ họp này. Hiện, ông Hà Ngọc Chiến vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng dân tộc do nhân sự giới thiệu vào vị trí này chưa phải là đại biểu Quốc hội. Tương tự, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phóng - An ninh, vẫn đang đảm nhận vi trí này; còn Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đang do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiêm nhiệm.

Ngoài những nhân sự vừa được bầu mới nêu trên, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật hiện nay là ông Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế là ông Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội là bà Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp là bà Lê Thị Nga; Trưởng Ban dân nguyện là ông Dương Thanh Bình.

Từ trái qua phải: ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Lê Quang Huy, ông Vũ Hải Hà và bà Nguyễn Thị Thanh

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông Bùi Văn Cường từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Sau đó, ông được điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Từ năm 2016, ông Cường là Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Tháng 7-2019, Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Ông Nguyễn Đắc Vinh từng công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ 8-2008). Từ năm 2011 đến 4-2016 ông Vinh là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, X. Tháng 1-2016, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 4-2016 đến 12-2019: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XIV. Tháng 12-2019 ông Vinh được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông Hà là chuyên viên Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội từ năm 1995. Sau thời gian công tác tại đây, ông lần lượt được bổ nhiệm các vị trí Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng. Từ tháng 11-2013 đến nay, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội 3 khóa XII, XIII, XIV. Ông Huy được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ 3-2014. Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV. Tháng 8-2013, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Sau đó, bà Thanh được điều động giữ chức Phó ban Công tác đại biểu vào tháng 3-2020.