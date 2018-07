Rủ nhau bỏ học ra thành phố cướp giật tài sản

24/07/2018 10:17

Sáng 24-7, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn bị đã bàn giao hai đối tượng cướp giật ở tỉnh Quảng Nam cho Công an quận Sơn Trà để điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 khuya 22-7, chị Trương Thị B. (SN 2000, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng người bạn đi dạo tại một bãi biển thuộc địa bàn phường Phước Mỹ thì bị hai đối tượng lạ mặt áp sát rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại di động và tẩu thoát.

Hai đối tượng cướp giật tài sản tại cơ quan điều tra

Bị mất tài sản nên chị B. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường Phước Mỹ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là Lê Văn Hiếu (SN 2001) và Võ Minh Hiếu (SN 2000, cùng ngụ xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã bỏ học nên ra TP Đà Nẵng kiếm việc làm nhưng chưa được. Do thiếu tiền nên cả hai bàn nhau và tìm cách đi cướp giật, kiếm tiền tiêu xài.





V. Quyên