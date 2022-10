Vinh danh 61 cán bộ, chiến sĩ trẻ - giỏi - tiêu biểu

Lễ tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trẻ - giỏi - tiêu biểu do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP tổ chức. 61 gương cán bộ, chiến sĩđã được tuyên dương trong đợt này.

Đây là những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua "Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".