Ngày 11-4, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP cảng Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) với số tiền 17 triệu đồng.

Lý do công ty này bị xử phạt là từ năm 2022 đến nay, trong quá trình quản lý, vận hành, cảng Thuận An "quên" lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm theo quy định. Trước đó, các năm 2020 và 2021, cảng này cũng không triển khai báo cáo quan trắc với lý do cảng hoạt động cầm chừng vì dịch COVID-19.

Đường Nguyễn Văn Tuyết đoạn trước khu vực cảng đen sì do bụi than, nước rửa đường. Ảnh chụp trước thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra.

Thời gian qua, người dân sống quanh khu vực cảng Thuận An thường xuyên phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do vận chuyển than từ Lào về đây. Vì vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có yêu cầu Sở TN-MT kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực này.

Ngày 4-4, Sở TN-MT đã tiến hành thu 4 mẫu không khí, 2 mẫu nước mặt để kiểm định, đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực cảng và tuyến đường Nguyễn Văn Tuyết. Kết quả cho thấy các chỉ số quan trắc đều trong hạn cho phép.

Cảng Thuận An đã đầu tư máy quét đường, triển khai xịt rửa xe trước khi ra khỏi cảng.

Từ ngày 20-2 đến cuối tháng 3-2023, cảng Thuận An và Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn có hợp đồng tiếp nhận, trung chuyển than cám từ Lào về để chuyển vào cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam. Lượng than này được nhập và tập kết tạm thời tại sân bãi của cảng, sau đó được trung chuyển bằng các sà lan ra cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Việc tiếp nhận than từ Lào về là loại mặt hàng mới nhưng hạ tầng hiệu hữu tại cảng chưa đồng bộ nên vấn đề bảo về bảo vệ môi trường chưa đảm bảo khâu xử lý bụi phát tán ra khu vực xung quanh. Hiện ở đây đang tồn khoảng 2.000 tấn than, Công ty CP cảng Thuận An đã yêu cầu Công ty Hoành Sơn khẩn trương di chuyển để trả lại mặt bằng.

Trong khi đó, Phòng CSGT và Công an TP Huế cũng đang phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra tải trọng xe ra vào cảng Thuận An. Lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra tải trọng 82 lượt, qua đó phát hiện 4 trường hợp quá tải 10-30%, 1 trường hợp quá tải 30-50% và 3 trường hợp quá tải 50-100%. Hầu hết các trường hợp xe chở quá tải được phát hiện vào đêm đầu tiên triển khai kế hoạch kiểm tra tải trọng. Hiện lượng xe về cảng giảm đi rõ rệt so với thời điểm trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, giám sát.