Tại chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 6-9, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết khi thành phố giãn cách kéo dài, nhiều người thất nghiệp, mất thu nhập nên gặp nhiều khó khăn. Do đó, thành phố đã có thêm gói hỗ trợ thứ 2 trong tháng 8-2021 theo hướng mở rộng đối tượng để nỗ lực bảo đảm an sinh cho người dân khó khăn trên địa bàn. Trước đó, TP HCM đã thực hiện gói hỗ trợ thứ nhất theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND thành phố trong tháng 7-2021.



Không để bất cứ ai thiếu đói

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định quan điểm của thành phố là không để bất cứ ai thiếu đói. Những ai thất nghiệp, khó khăn, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đều được hỗ trợ. Ông nhìn nhận trong quá trình làm chính sách, chính quyền nghiên cứu chưa đầy đủ nên 2 đợt hỗ trợ không đồng nhất.

Đội hình SOS của Trung tâm An sinh TP HCM trao túi an sinh cho người dân khó khăn, công nhân mất việc ở quận Bình Tân

Dù là gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho một người hay một hộ cũng chưa đủ mà chỉ giúp một phần. Do đó, thời gian qua, cùng với gói hỗ trợ lần 1 và lần 2, thành phố triển khai hỗ trợ gạo, túi an sinh để phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Đến nay, TP HCM đã chi hỗ trợ khoảng 6.000 tỉ đồng, trong đó gần 4.800 tỉ đồng từ ngân sách thành phố và 1.200 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa; trao hơn 1,6 triệu túi an sinh đến người dân; hỗ trợ gạo theo mức phân bổ của trung ương... Chủ tịch UBND TP HCM gửi lời cảm ơn tấm lòng của bà con cả nước và người dân thành phố khi hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, trên thực tế, các gói hỗ trợ này là không thể đủ cho người dân. Bên cạnh đó, đối với địa phương hơn 10 triệu dân như TP HCM, sự bao quát đôi lúc còn thiếu sót nên việc triển khai đến tận từng người dân cần được hỗ trợ còn chậm trễ, bất hợp lý.

Chủ tịch UBND TP HCM nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót này và mong muốn người dân chia sẻ, cảm thông. "Những ai chưa được nhận, đủ điều kiện nhưng chưa có trong danh sách để nhận thì liên hệ ngay với chính quyền phường, xã, thị trấn để được cập nhật, bổ sung. Từ nay đến ngày 15-9, thành phố sẽ tiếp tục trao gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng đối với những nơi chưa trao hết. Cùng với đó, trao túi an sinh, vận động giảm - miễn tiền nhà trọ và hỗ trợ tiền điện, nước... cho người dân gặp khó khăn" - ông Phan Văn mãi thông tin.

Xây dựng mức hỗ trợ từng người, điều kiện thoáng hơn nhiều

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cũng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân sau ngày 15-9 nếu dịch còn kéo dài. Người dân còn khó khăn đến đâu sẽ hỗ trợ đến đó. Thành phố đang xây dựng gói hỗ trợ theo định mức từng người, tùy theo diễn biến dịch bệnh và khả năng ngân sách.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết thành phố đang xây dựng kịch bản sau ngày 15-9. Dù là kịch bản nào, ngay cả kịch bản tích cực nhất là kiểm soát được dịch bệnh thì thành phố vẫn phải làm công tác an sinh xã hội ít nhất là 3-4 tháng nữa.

TP HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ, có chính sách chăm lo cho người dân. Tuy nhiên, chính sách sẽ có thay đổi cơ bản. Thứ nhất là không cần xác định đối tượng, chỉ cần là người khó khăn với 3 yếu tố không việc làm, không thu nhập, bị giãn cách thì được hỗ trợ, không phân biệt lao động tự do, công nhân may, hay chạy xe... Thứ hai là không phân biệt già, trẻ, ngay cả trẻ em sơ sinh cũng được tính là một người vì các em cũng cần có sữa. Thứ ba, thành phố sẽ có 2 gói gồm: hỗ trợ mang tính cần thiết được chăm lo phổ biến, đều cho mọi người; hỗ trợ 2 triệu gói an sinh (ngân sách thành phố) mà vừa qua Ủy ban MTTQ TP HCM đang làm để giải quyết gấp cho dân vào những thời điểm cấp bách.