Sáng 20-9, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết TP đang phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xử lý hành vi của cô gái có trang Facebook Trần Mai Hương theo quy định về quản lý văn hóa và an ninh mạng.



Ngoài ra, UBND TP Hội An cũng sẽ có văn bản chỉ đạo xử lý, nhắc nhở đối với chủ cửa hàng Faifo Coffee (số 130 Trần Phú, phường Minh An, TP Hội An) – nơi để xảy ra sự việc cô gái trẻ khoe thân gây phẫn nộ.

Trần Mai Hương khoe thân phản cảm trên nóc nhà cổ Hội An gây phẫn nộ

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, lâu nay TP đã đưa ra các quy định và liên tục tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn TP cũng như các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để Hội An thực sự là một nơi "nhân tình, thuần hậu". Những hành vi như chụp ảnh quay phim phản cảm, leo lên mái ngói nhà cổ làm hư hại di tích đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh.

Liên quan đến sự việc này, tối qua (19-9), sau khi bị cộng đồng mạng và báo chí lên án, trang Facebook cá nhân Trần Mai Hương đã lên tiếng xin lỗi. "Về sự việc Mai Hương quay clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An. Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà đã không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An...! Sau khi nhận được sự không đồng tình từ các bạn Mai Hương đã xoá clip trên trang cá nhân. Mai Hương Thành thật Xin lỗi...! Và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo.. Mai Hương Cám Ơn các bạn" – trang Facebook viết.

Trong chiều 19-9, Công ty CP Tập đoàn Hann (chủ quản cửa hàng Faifo Coffee) cũng đã gửi Thư xin lỗi đến các cơ quan chức năng, khách hàng và cộng đồng mạng vì để xảy ra việc một nữ du khách quay clip khoe thân phản cảm tại cơ sở kinh doanh của mình trong Khu phố cổ Hội An.

Theo trình bày của đại diện công ty, khoảng 13 giờ 10 phút chiều 18-9, một nhóm du khách 4-5 người gồm cả nam và nữ đến quán Faifo Coffee (130 Trần Phú, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Họ gọi thức uống rồi lên tầng 2 ngồi. Lúc này, cô gái trong clip vẫn ăn mặc lịch sự. Khoảng 13 giờ 45 phút, nhóm khách di chuyển lên tầng 3 chụp hình, quay video.

Công ty trên giải thích rằng, vì lúc này tầng 3 trời nắng gắt và không có khách nên cửa hàng không cử nhân viên trực lúc đó. Vì vậy, nhóm du khách đã lợi dụng chụp hình, quay clip phản cảm, ảnh hưởng đến khách hàng, cộng đồng mạng, người dân địa phương và chính quyền thành phố.

Một số cửa hàng ở Hội An đặt bàn ghế ở trên cao cho khách chụp ảnh

"Là những người yêu Hội An, chúng tôi rất đau lòng trước sự việc này. Đầu tiên công ty chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng, cộng đồng mạng, người dân địa phương và chính quyền thành phố vì chúng tôi không kiểm soát được hành vi quay video clip phản cảm, vô văn hóa này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty đã lập tức liên hệ với chủ tài khoản để gỡ clip cũng như những hình ảnh phản cảm vô văn hóa" – thư xư lỗi viết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tối 18-9, trang Facebook cá nhân Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip dài 23 giây, quay cảnh một cô gái không mặc áo, lấy nón lá che ngực, quần cởi hờ tạo dáng, uốn éo khoe thân trên nóc một ngôi nhà cổ ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), trông hết sức phản cảm.

Clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tới sáng 19-9 đã có hàng ngàn lượt thể hiện cảm xúc, bình luận. Trong đó, có rất nhiều người dùng mạng bức xúc vào "ném đá" cô gái với những lời lẽ nặng nề. Đến trưa 19-9, clip trên mới bị gỡ khỏi trang Facebook cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An, cho biết hành vi của cô gái trẻ làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch.