SĨ TỬ NGHÈO VẼ LÊN ĐIỀU KỲ DIỆU (*): Mủi lòng trước gia cảnh thủ khoa đất lúa

Đứng đầu khu vực ĐBSCL

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cho biết trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, tỉnh này có tỉ lệ tốt nghiệp chung (2 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) đạt 98,33%, trong khi tỉ lệ chung của cả nước là 97,57%. Với tỉ lệ này, An Giang đứng hàng thứ 5 so với cả nước và đứng đầu ở khu vực ĐBSCL.