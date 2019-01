Siết chặt an ninh, an toàn hàng không

10/01/2019 07:47

Chiều 9-1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn hàng không.



Công tác bảo đảm an ninh hàng không được triển khai tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết năm 2018, thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản lượng hành khách thông qua các hãng hàng không, sân bay của Việt Nam đạt 104 triệu lượt người, tăng 10,4% và sản lượng hàng hóa ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 7,7%. Vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam (HKVN) đạt 50 triệu hành khách, tăng 14% và gần 400.000 tấn hàng hóa, tăng 26% so với năm 2017. Thị trường HKVN hiện có sự tham gia của 68 hãng hàng không nước ngoài từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ và 4 hãng HKVN...

Đánh giá cao kết quả đạt được nhưng Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo đảm an ninh hàng không, nhất là thời gian vừa qua xảy ra nhiều sự cố máy bay, các vụ việc gây rối, hành hung nhân viên sân bay. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành hàng không cần đánh giá cụ thể và đề ra các định hướng, giải pháp đồng bộ, thiết thực, giúp công tác phối hợp, bảo đảm an ninh hàng không đạt hiệu quả cao.

Trước đó, tại hội nghị an ninh hàng không năm 2018 vừa được Cục HKVN tổ chức, ông Hà Quang Ánh, Phó trưởng Phòng An ninh hàng không - Cục HKVN, cho biết năm 2018, số vụ vi phạm về an ninh hàng không có chiều hướng tăng. So với năm 2017, số vụ việc vi phạm an ninh hàng không năm 2018 tăng 163 vụ. Trong đó, các vụ việc vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ tàu bay tăng 61 vụ; hành khách mang vũ khí công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm tăng 81 vụ; tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về có bom, vật liệu nổ tăng 6 vụ… Đáng lưu ý, theo ông Ánh, thời gian qua xuất hiện một số vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cảng hàng không sân bay. Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng gây rối, tụ tập có xu hướng lôi kéo, lợi dụng biểu tình để thực hiện ý đồ phá hoại công trình, trang thiết bị phục vụ hàng không.

Theo ông Ánh, nguyên nhân của tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết của đối tượng về quy định pháp luật hàng không, ý thức của một số người dân khi đi máy bay còn hạn chế. Về khách quan, hạn chế lớn nhất hiện nay là tại tất cả cảng hàng không chưa có hệ thống cảnh báo xâm nhập, dẫn đến khả năng tiềm ẩn rủi ro an ninh hàng không tại các khu vực vành đai, tường rào cảng hàng không sân bay. Nguyên nhân khác là do chúng ta chưa có một lực lượng bảo đảm an ninh hàng không chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh, hiệu quả với mọi tình huống. Kế đó, chế tài xử phạt vi phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các hành vi gây rối, hành hung nhân viên hàng không xảy ra tại cảng hàng không hay trên tàu bay.

Trước tình hình trên, ngày 26-12-2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành chỉ thị về việc bảo đảm an ninh, an toàn khai thác hàng không. Bộ trưởng yêu cầu cơ quan chức năng, các hãng hàng không có biện pháp chấn chỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh hàng không và duy trì hoạt động vận tải hàng không, đặc biệt trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dương Ngọc