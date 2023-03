Ngày 23-3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, công tác CCHC năm 2022 của TP Hà Nội đã có sự cải thiện rõ nét. Kết quả chỉ số CCHC trung bình cả 2 khối Sở và khối Huyện đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, ở khối Sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 84,19%, so với năm 2021 tăng 5,43%, điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 89,19%, tăng 0,04% so với năm 2021. Đặc biệt, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Với các quận, huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 91,56%, so với năm 2021 tăng 2,49%, điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 42,11%, tăng 0,97% so với năm 2021. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, nhìn lại năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiến bộ vượt bậc về CCHC đã được tôn vinh hôm nay không được hài lòng, cần tiếp tục cố gắng, đồng thời nhắc nhở các đơn vị chưa được tôn vinh cần phải nhìn nhận rõ để tiếp tục nỗ lực, vì còn rất nhiều cơ hội phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Ai cũng chú ý làm tốt công việc của mình, phòng mình, đơn vị mình thì công việc mới hiệu quả. Lãnh đạo các huyện cũng lưu ý một số lĩnh vực công tác nhạy cảm, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường kiểm tra, luân phiên, luân chuyển; không được gây phiền hà cho dân.

"Cải cách hành chính chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mình làm tốt người ta mới đến với mình. Làm tốt thì người ta mới đầu tư thêm. Năm 2023 nhất định phải có thay đổi căn bản trong lĩnh vực này" - Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.