Tài xế sử dụng ma túy, cỏ Mỹ điều khiển xe taxi vượt 300 km từ Hà Nội vào Nghệ An

23/01/2019 13:59

Phiếu xét nghiệm tài xế Đinh Ngọc Hiếu dương tính với ma túy

Trưa ngày 23-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại úy Phạm Văn Lực - Đội phó Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, xác nhận thông trên.

Trước đó, vào khoảng gần 16 giờ ngày 22-1, tổ công tác do CSGT Nghệ An phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, Bệnh viện Công an tỉnh đã phát hiện tài xế Đinh Ngọc Hiếu (SN 1988), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, dương tính với ma túy.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Hiếu đang điều khiển xe taxi BKS 30A-152.27 theo Quốc lộ 1 từ Hà Nội vào Nghệ An.

Làm việc với tổ công tác, tài xế Hiếu cũng khai nhận trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và cỏ Mỹ. Tiếp đến, vào sáng ngày 23-1, qua kiểm tra Trạm CSGT Diễn Châu tiếp tục phát hiện tài xế Tô Hoài Bắc (SN1981), trú huyện Anh Sơn, Nghệ An, điều xe khách BKS 29B.19402 chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 1A, dương tính với chất ma túy.

Hiện, Trạm CSGT huyện Diễn Châu đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao xử lý các tài xế trên theo quy định pháp luật

Tin - ảnh: Đức Ngọc