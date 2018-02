Tài xế suốt đêm phản ứng BOT T2

28/02/2018 19:01





Ngày 28-2, Công ty CP Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang đã có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải và UBND TP Cần Thơ về việc một số tài xế gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ T2-Km50+050 trên quốc lộ 91 (BOT T2).

Theo đó, từ 19 giờ 58 phút ngày 27-2 đến sáng 28-2, một số tài xế khi đến trạm BOT T2 đã không mua vé, dừng hàng giờ đồng hồ không di chuyển, trạm xả cũng không đi, tắt máy rời khỏi xe, cho xe dừng tại làn ưu tiên dành cho xe vé tháng vé quý… Đồng thời một số đối tượng, tài xế quay phim, chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Một phương tiện dừng tại làn thu phí phản đối việc đặt trạm.

Nguyên nhân mà các tài xế phản đối do họ khẳng định không sử dụng toàn tuyến quốc lộ 91 nên không đồng ý mua vé… Từ 23 giờ 45 phút ngày 27-2 đến gần 7 giờ ngày 28-2, nhiều phương tiện xe ô tô từ 2 hướng Cần Thơ về An Giang và ngược lại tiếp tục quay đầu xe và không đồng ý mua vé qua trạm BOT T2. Vì vậy, BOT T2 phải nhiều lần cho xả trạm để tạo điều kiện cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng xe tránh gây ùn tắc cục bộ.

Trong sáng 28-2, các tài xế đã có buổi làm việc với đại diện trạm thu phí. Chủ yếu các tài xế kiến nghị di dời BOT T2 về sau ngã ba Lộ Tẻ - Rạch Giá. Đồng thời họ phản ánh lúc xả trạm, nhân viên trạm không thông báo nên tài xế không biết mà di chuyển… Hiện Công an TP Cần Thơ đang thu thập chứng cứ vụ việc. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, TP Cần Thơ và An Giang đã thống kê số lượng xe gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ trước Tết, nhưng hiện nay chưa có quyết định cụ thể từ bộ. Phương án miễn giảm đối với BOT T2 trước đó đã trình lên Bộ GT-VT gồm: Miễn 100% đối với xe buýt; miễn 100% cho xe của những hộ dân có hộ khẩu thường trú tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ); miễn 100% cho xe của những hộ dân có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ); miễn 100% cho xe của những hộ dân có hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); miễn 100% đối với xe phục vụ hành khách công cộng trên các tuyến cố định từ Kiên Giang về An Giang và ngược lại; giảm 50% cho các xe không thuộc các đối tượng trên (lân cận).

Ngày 29-1 vừa qua, trong cuộc họp với 3 địa phương: TP Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật thông tin, Bộ GT-VT đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến tránh Long Xuyên. Khi tuyến tránh này hình thành thì BOT T2 sẽ không còn tác dụng.

Tin - ảnh: LÊ KHÁNH