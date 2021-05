Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" được Tổng cục Du lịch xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho khách du lịch về các điểm đến du lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách thông qua việc tiếp nhận và xử lý phản hồi của du khách về những vấn đề phát sinh. Thông tin phản ánh của du khách qua ứng dụng sẽ được Tổng cục Du lịch chuyển tới các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp xử lý.

Hiện nay ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn của Tổng cục Du lịch đã được kết nối liên thông với hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý thị trường, cho phép hai đơn vị dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách du lịch, bảo vệ quyền lợi của du khách.

Tới đây, ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn sẽ được tiếp tục nâng cấp, bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ khách du lịch như: Bản đồ số du lịch an toàn, check-in điểm đến an toàn, hồ sơ sức khỏe y tế, thanh toán điện tử, vé điện tử…

Khách du lịch có thể quét QR Code tải ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn để tra cứu thông tin về các điểm đến du lịch an toàn và gửi thông tin phản hồi tới các cơ quan chức năng khi cần thiết.