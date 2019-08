3 giải pháp hạn chế thiệt hại

ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái ĐBSCL, cho rằng khu vực ĐBSCL được phù sa, cát sông Mê Kông tải về và bồi đắp trong 6.000 năm qua. Trong quá trình bồi đắp, bồi luôn nhiều hơn lở, theo đó, ĐBSCL được bồi đắp lấn ra hướng biển Đông trung bình 16 m/năm và mở rộng theo hướng Cà Mau trung bình 26 m/năm.

Tuy nhiên, khoảng 25 năm nay, sạt lở ngày càng gia tăng. Đặc biệt, kể từ năm 2005, đường bờ biển ĐBSCL đã chuyển từ tình trạng bồi lấn sang tình trạng sạt lở, thụt lùi. Hiện hơn một nửa chiều dài bờ biển (khoảng 66%) đang sạt lở, có nơi mỗi năm thụt lùi đến 50 m, bờ sông thì sạt lở khắp nơi kể cả sông lớn, sông nhỏ, diễn ra trên diện rộng và không còn bình thường. "Nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở của vùng là sự thiếu cát, phù sa do các đập thủy điện chặn lại và do khai thác cát trên sông Mê Kông ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, trong đó nhiều nhất là ở Campuchia và Việt Nam. Theo số liệu của Ủy hội Mê Kông quốc tế so sánh giữa 1992 và 2014, tải lượng phù sa mịn của sông Mê Kông đã giảm 50%, từ 160 triệu tấn/năm xuống còn 85 triệu tấn/năm" - ThS Thiện phân tích. Đối với bờ sông, khi bị thiếu phù sa, dòng nước sẽ bị nhẹ hơn, dẫn đến chảy mạnh (còn gọi là "nước đói"). Nước đói phù sa có khuynh hướng ăn vào bờ và đáy sông để tự bù đắp, tự cân bằng động lực. Khai thác cát sẽ làm cho đáy sông sâu hơn thì bờ sông sẽ sụp đổ.

Theo ông Thiện, để hạn chế thiệt hại, cần 3 giải pháp, gồm: Chỉ xây dựng công trình bảo vệ ở những nơi xung yếu như thành phố, những nơi tập trung dân cư cần phải tuyệt đối bảo vệ; đối với những vùng ven sông ở nông thôn, thưa dân cư, cần chủ động di dời người dân khỏi những nơi có nguy cơ cao; quản lý, quy hoạch khai thác cát theo tinh thần liên kết vùng, liên tỉnh vì khai thác cát ở một nơi sẽ ảnh hưởng toàn bộ dòng sông ở phía dưới và toàn bộ bờ biển.

CA LINH