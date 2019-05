Tăng giá điện gây tâm tư trong nhân dân

05/05/2019 08:12

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 chiều 4-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc tăng giá điện vừa qua gây tâm tư trong nhân dân. Do đó, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá, từ đó, công khai kết quả. "Việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng phải báo cáo lại trước Chính phủ, trước nhân dân về vấn đề này" - Thủ tướng nhấn mạnh.



Xem xét sửa biểu giá điện bậc thang

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết việc điều chỉnh giá điện lên 8,36% đã được cơ quan này thực hiện theo quy trình, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trình Chính phủ các phương án tăng giá điện. Sau khi Thủ tướng có ý kiến phê duyệt, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định điều chỉnh tăng giá. Theo đại điện Bộ Công Thương, thời điểm cuối tháng 4 vừa qua, nhiều hộ dùng điện đã phản ánh hóa đơn tiền điện tăng vọt so với tháng 3. "Về nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng mạnh, phía EVN đã có lý giải. Chúng tôi rất chia sẻ với suy nghĩ, với bức xúc của người tiêu dùng khi nhận hóa đơn tiền điện cao hơn trong bối cảnh hiện nay"- ông Hải nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng khẳng định cơ quan này đã đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng giá điện, trình Chính phủ trước khi ra quyết định điều chỉnh cuối cùng từ cuối tháng 3. Các cơ quan báo chí tại cuộc họp cũng đặt vấn đề việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra về tăng giá điện, trong khi bộ này cũng là cơ quan ra quyết định tăng giá điện, như vậy có tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi hay không? Về vấn đề này, ông Đỗ Thắng Hải cho biết trước khi có quyết định tăng giá điện, Bộ Công Thương và các bộ, ngành như Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính đã cùng đánh giá tác động của việc tăng giá điện, xem xét đầy đủ các yếu tố về CPI, GDP. Theo ông Hải, cơ quan này sẽ xem xét sửa biểu giá điện bậc thang theo hướng bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng nhưng vẫn phù hợp với điều kiện của nước ta.

Trong thời điểm dư luận đang "nóng" về điều chỉnh tăng giá điện thì mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất các báo cáo điều hành kinh doanh và phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng, dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được đóng dấu mật. Lý giải về đề xuất này tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết đây là các phương án giá để tính toán, trình cấp có thẩm quyền trước khi công bố chính thức. Theo ông Hải, biến động giá xăng dầu và giá điện đều ảnh hưởng tới đời sống người dân, tác động tới lạm phát và điều hành kinh tế vĩ mô. "Hơn nữa, theo quy định hiện hành, giá cả một số mặt hàng trọng yếu chưa công bố được phép đóng dấu mật. Khi chưa công bố là mật, còn sau khi công bố thì giá điện, giá xăng dầu là công khai" - đại diện Bộ Công Thương nói.

Thủ tướng cho rằng việc tăng giá điện gây tâm tư trong nhân dân Ảnh: QUANG HIẾU

Làm rõ thêm nội dung điều chỉnh tăng giá điện sau khi đại diện Bộ Công Thương đã giải đáp các câu hỏi của báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng điều chỉnh giá điện là cần thiết nhưng phải có căn cứ khoa học, minh bạch, đánh giá tác động đầu vào. Về đề xuất văn bản mật khi xây dựng phương án điều chỉnh giá điện, ông giải thích, văn bản ban hành ra là không mật nhưng trong quá trình soạn thảo và chuẩn bị văn bản đó thì được quản lý theo nguyên tắc như văn bản mật. Ví dụ, một văn bản thông thường phát hành nhưng trong quá trình trao đổi giữa các cơ quan, để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong xây dựng chính sách thì phải mật, đó là cách quản lý nội bộ.

Mở rộng điều tra gian lận điểm thi

Liên quan đến gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vừa qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 3 vụ án liên quan gian lận thi cử của 3 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang. Theo ông Nam, Bộ Công an đã chuyển kết quả này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phối hợp với các trường đại học và các địa phương để xử lý theo đúng quy định của pháp luật cũng như quy định của giáo dục.

Đại diện Bộ Công an khẳng định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các cá nhân có liên quan. Đối với cán bộ ngành công an nếu có liên quan, khi đã đủ chứng cứ, ông Nam cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật cũng như quy định của ngành. Phía Bộ Công an cho biết sẽ công khai các kết quả điều tra, xử lý trước dư luận và mong muốn các nhà báo tiếp tục quan tâm đến giáo dục, đóng góp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo để kỳ thi THPT quốc gia 2019 tới đây thành công tốt đẹp.

Trước hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc do tài xế có sử dụng rượu bia, khiến dư luận bức xúc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật cho biết hiện đã có Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường sắt. "Sau các vụ tai nạn giao thông vừa rồi, Chính phủ đã giao Bộ GTVT xem xét và sửa đổi lại Nghị định 46 theo hướng tăng mức xử phạt. Hiện bộ đang thực hiện nhiệm vụ này và sẽ trình Chính phủ trong tháng 6-2019" - ông Nhật nhấn mạnh.

Về phía Bộ Y tế, trong bối cảnh nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng do tác hại của rượu bia, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng 2 quy định được kỳ vọng là biện pháp mạnh gồm quản lý quảng cáo rượu bia và quy định giờ bán rượu bia đã bị đưa ra khỏi dự thảo luật. "Do đó, Bộ Y tế vừa gửi văn bản báo cáo cơ quan chức năng của Quốc hội đề nghị giữ lại nội dung quản lý việc quảng cáo và giờ bán rượu bia" - ông Cường nói.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc tăng giá điện Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, cơ quan này sẽ bắt đầu kiểm tra việc tăng giá điện từ đầu tuần tới. "Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính với tinh thần làm sao kết luận chính xác, khách quan, làm rõ đúng sai của việc điều chỉnh tăng giá điện, phương án tính giá điện" - ông Lam nhấn mạnh. Đại diện TTCP khẳng định sẽ công bố công khai kết quả khi cuộc kiểm tra kết thúc.

Minh Chiến - Thế Dũng