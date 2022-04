Sáng 31-3, trong chuyến công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn.



Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã trao bảng tượng trưng cùng cờ Tổ quốc cho đại diện các ngư dân.

Những lời chia sẻ mộc mạc

Nhận cờ Tổ quốc từ chương trình, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải (Lý Sơn), đánh giá chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" rất ý nghĩa và thiết thực đối với bà con ngư dân. Ông nói ngay sau khi nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải sẽ lập tức chuyển cờ đến tận tay ngư dân. "Trên mỗi chuyến tàu khi ra khơi, cờ Tổ quốc bay phấp phới giữa sóng nước mênh mông, trong lòng mỗi ngư dân thấy thiêng liêng và ý nghĩa. Với ngư dân, ai cũng cảm nhận rõ khi được trao cờ Tổ quốc là ngư dân được trao thêm niềm tin, sức mạnh để mỗi tàu cá cắm cờ đỏ sao vàng trở thành cộc mốc sống giữ biển trời quê hương..." - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải xúc động nói.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) - tặng cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho đại diện ngư dân Lý Sơn - Ảnh: TỬ TRỰC

Cẩn thận, nâng niu lá cờ Tổ quốc vừa được trao, ngư dân Võ Văn Thế chia sẻ hiện nay, ngư dân ở Lý Sơn gặp nhiều khó khăn mỗi khi ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt... Bởi vậy, bất kỳ một sự hỗ trợ nào dù nhỏ nhất cũng sẽ góp phần giúp ngư dân vượt qua những khó khăn, tạo động lực để bà con yên tâm bám biển. "Là một người con của Lý Sơn, gắn bó với Lý Sơn bao năm qua và chứng kiến rất nhiều khó khăn của ngư dân, tôi cho rằng việc Báo Người Lao Động trao cho ngư dân những lá cờ Tổ quốc để cắm lên nóc tàu mỗi khi ra Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm hết sức ý nghĩa, là sự động viên, vững tin bám biển, giữ ngư trường" - ngư dân Võ Văn Thế bày tỏ.

Cùng ngày, tại Quảng Bình, Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc, 10 túi thuốc y tế trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân địa phương.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao cờ cho ngư dân tỉnh Quảng Bình - Ảnh: HẢI ĐỊNH

Theo kế hoạch, chương trình tổ chức lúc 8 giờ nhưng từ sớm, đại diện các ngư dân đã có mặt. Ai cũng nôn nao chờ đến giờ bước lên sân khấu, tận tay đón nhận lá cờ Tổ quốc. Nhận cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", thuyền trưởng Đoàn Xuân Hậu (trú phường Phú Hải, TP Đồng Hới), xúc động cho rằng đây là những lá cờ rất thiêng liêng. "Thấy cờ là thấy hồn thiêng của Tổ quốc. Ngư dân chúng tôi quyết tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước đã giao phó" - thuyền trưởng Đoàn Xuân Hậu quả quyết.

Nhận cờ Tổ quốc, thuyền trưởng Lê Trung Lợi (trú xã Quang Phú, TP Đồng Hới) nói rằng với ông, lá cờ Tổ quốc vừa được trao tặng là niềm tự hào, sự ghi nhận của các cấp, các ngành đối với ngư dân vừa là trách nhiệm, trọng trách bảo vệ chủ quyền biển đảo mà mỗi ngư dân đều phải có. "Tôi nguyện luôn là một chiến sĩ trên biển" - ông Lợi cam kết.

Lan tỏa lòng yêu nước

Ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình, không giấu được cảm xúc khi nhận xét buổi lễ trao cờ rất thiêng liêng, trang trọng. "Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là sáng kiến và nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động và đã tạo sức lan tỏa rộng rãi. Thông qua các hoạt động, chương trình đã kịp thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam. Thật đáng trân quý" - ông Lê Văn Lợi đánh giá.

Ông Lợi tin rằng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến ngư dân địa phương, thể hiện sự ghi nhận của xã hội đối với công cuộc vươn khơi vốn đã có nhiều khó khăn, vất vả của ngư dân tỉnh Quảng Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, nhìn nhận ngành thủy sản Quảng Bình đang đứng trước không ít thách thức. Do đó, tỉnh nhà cần sự chung tay giúp sức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cũng như phát triển ngành thủy sản tỉnh nhà.

Từ đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở NN-PTNT, các sở, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể thường xuyên duy trì các hoạt động ý nghĩa như thế này, không chỉ trong các ngày truyền thống mà còn phải mở rộng để nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục đối với cộng đồng, ngư dân về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về biển đảo. "Đặc biệt, tôi mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" ở Quảng Bình để tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và đặc biệt giúp bà con ngư dân, trong đó có ngư dân Quảng Bình, vững tâm vươn khơi" - ông Đoàn Ngọc Lâm đề nghị.

Trở lại với buổi lễ trao cờ Tổ quốc ở huyện đảo Lý Sơn, ngoài ghi nhận sự đóng góp, ông Đỗ Thành Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Sơn, đã thay mặt bà con ngư dân gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động.

Ông Trần Quang Tòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá trong thời gian qua, Báo Người Lao Động thường xuyên đồng hành với LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi và các cấp Công đoàn triển khai nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trao quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán... Và đặc biệt, báo luôn đồng hành với ngư dân qua chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". "Việc trao tặng cờ mang ý nghĩa to lớn, là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần cho ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi nói. Ông mong Báo Người Lao Động luôn tiếp tục đồng hành với địa phương để hỗ trợ ngư dân nói riêng, người lao động nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những thành tựu huyện đảo Lý Sơn đạt được trong thời gian qua. Ông cho rằng những phần quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam và cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã phần nào giúp ngư dân vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin, động lực để vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngoài trao 5.000 lá cờ Tổ quốc, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao 2 phần quà cho 2 nghiệp đoàn nghề cá là An Hải và An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi), mỗi phần quà 100 triệu đồng.