Ngày 5-11, ông Ngô Hồng Trung, Bí thư xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận trường hợp giấy khai sinh của N.T.Q. (SN 2003; ngụ ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch A) là sai với quy định của phát luật và đã bị thu hồi, hủy bỏ vào năm 2017. Giấy khai sinh của N.T.Q. cũng do chính ông Trung ký cấp khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã An Trạch (nay là xã An Trạch A).



N.T.Q. vốn được sinh ra ở Trung Quốc, mang quốc tịch Trung Quốc, là con của bà P.H.O. và người chồng Trung Quốc. Năm 2004, bà O. đưa bé Q. nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Trung Quốc. Gửi con cho vợ chồng người em ruột là bà P.N.B. và ông N.T.L. nuôi hộ, một mình quay về Trung Quốc.

Tờ giấy khai sinh cấp khống cho người mang quốc tịch Trung Quốc đã bị thu hồi, hủy bỏ

Ngày 18-4-2005, bà P.N.B. đến UBND xã An Trạch để đăng ký khai sinh cho cháu N.T.Q. Theo giấy khai sinh, bà B. khai cháu Q. sinh tại Trung tâm Y tế huyện Giá Rai, là con ruột của bà và ông L. Giấy khai sinh không đúng sự thật này do cán bộ hộ tịch xã An Trạch là Lương Văn Thương xác minh. Ông Thương hiện là cán bộ thanh tra thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ngày 1-8-2017, ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh của N.T.Q.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông P.V.S. (ông ngoại của N.T.Q.) cho biết khi bị thu hồi giấy khai sinh, cháu Q. phải nghỉ học, sang Trung Quốc với mẹ ruột. Còn bà B. bị phạt 3 triệu đồng vì khai sinh cho cháu Q. sai sự thật. "Cháu tôi lúc đó đang học lớp 9 phải nghỉ học vì không có giấy tờ tùy thân ở Việt Nam, buộc phải sang Trung Quốc sống với mẹ ruột. Còn dì nó bị phạt vì khai man nhưng không thấy họ xử lý trách nhiệm người cấp sai", ông S. nói.

Trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã thông tin về việc UBND xã Điền Hải, huyện Đông Hải cấp giấy khai sinh cho 2 trẻ mang quốc tịch Hàn Quốc. Đó là trường hợp bé K. có cha là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam; bé được sinh ra tại Hàn Quốc vào ngày 5-10-2010, mang quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi ly hôn người chồng Hàn Quốc, chị N.D.M. (mẹ ruột bé K., ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) mang bé K. về Việt Nam kết hôn với anh P.V.C. ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Anh C. đến UBND xã Điền Hải khai sinh cho bé K. và được ông Trần Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND (nay là Bí thư Đảng ủy) xã Điền Hải ký cấp giấy khai sinh cho bé với tên khai sinh là P.T.M., cha ruột là P.V.C. Một trường hợp khác là giấy khai sinh của N.T.L.A. (SN 6-12-2007, ở ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) cũng do ông Trần Văn Phú ký cấp ngày 20-8-2011. Bé A. chính là K.S, hiện vẫn đang mang quốc tịch Hàn Quốc.

Vụ việc mới được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện vào tháng 7-2019, qua công tác tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Có thể xử lý hình sự Theo luật sư Lê Thanh Thuận, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau, hành vi của những cán bộ cấp giấy khai sinh khống cho các trường hợp trẻ có yếu tố nước ngoài như trên đã vi phạm vào những việc công chức làm công tác hộ tịch không được làm được quy định tại Khoản 5 Điều 74 Luật Hộ tịch 2014. "Tại Khoản 7 Điều 74 Luật Hộ tịch cũng quy định rõ: Công chức làm công tác hộ tịch vi phạm các quy định tại Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại Điều 336 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định về trường hợp này: Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 2 người trở lên; Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm…", luật sư Thuận dẫn chứng.