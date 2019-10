Bé K. có cha là ruột là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam; bé được sinh ra tại Hàn Quốc vào ngày 5-10-2010, mang quốc tịch Hàn Quốc.

Bé K. đang mang quốc tịch Hàn Quốc, cha ruột là người Hàn Quốc nhưng vẫn được cấp giấy khai sinh là người Việt Nam

Sau khi ly hôn người chồng Hàn Quốc, chị N.T.D.M. (mẹ ruột bé K.; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) mang bé K. về Việt Nam và kết hôn với anh P.V.C. ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.



Ngày 19-8-2014, anh C. đến UBND xã Điền Hải khai sinh cho bé K. Mặc dù bé K. đang mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng ông Trần Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND (nay là Bí thư Đảng ủy) xã Điền Hải vẫn ký cấp giấy khai sinh cho bé với tên khai sinh là P.T.M., cha ruột là anh C.

Một trường hợp khác là giấy khai sinh của N.T.L.A. (sinh ngày 6-12-2007; ở ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) cũng do ông Trần Văn Phú ký cấp ngày 20-8-2011. Bé A. chính là K.S. (sinh ngày 6-12-2007), hiện vẫn đang mang quốc tịch Hàn Quốc.



Vụ việc mới được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện vào tháng 7-2019, qua công tác tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bé A. được khai sinh ở Việt Nam nhưng tên thật là K.S., sinh ra ở Hàn Quốc và mang quốc tịch Hàn Quốc

Theo văn bản của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu gửi Công an huyện Đông Hải ngày 23-7-2019 thì trẻ em K.S. nhập cảnh vào Việt Nam lần đầu vào năm 2007, đã được cấp giấy khai sinh số 241, quyển số 04/2011, do UBND xã Điền Hải ký ngày 20-8-2011 mang tên N.T.L.A....

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Công an huyện Đông Hải kiểm tra xử lý, thông báo kết quả về đơn vị này để phối hợp quản lý.