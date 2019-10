Mới đây, ông Lê Văn Hòa (ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) nộp đơn đến TAND tỉnh Tiền Giang và Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang yêu cầu bồi thường thiệt hại do Chi cục THADS huyện Chợ Gạo bán đất cho ông hơn 14 tháng, đã nộp đủ tiền nhưng không được giao tài sản.



Thu đủ tiền nhưng không giao đất

Ngày 13-8-2018, Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Vũ (phường 8, TP Mỹ Tho) tổ chức bán đấu giá tài sản là một thửa đất rộng 835 m2, bên trên có căn nhà tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Tài sản bán đấu giá này do Chi cục THADS là đơn vị tổ chức đấu giá. Qua nhiều vòng đấu giá, ông Hòa trúng giá gần 4,5 tỉ đồng. Cùng ngày, ông Hòa nộp đủ số tiền mua tài sản cho Chi cục THADS huyện Chợ Gạo.

Tuy nhiên, sau khi ông Hòa nộp tiền, Chi cục THADS huyện hẹn nhiều lần vẫn không giao tài sản. Ông Hòa liên tục khiếu nại thì chi cục hẹn ông ngày 18-3-2019 sẽ giao tài sản.

Khi đang chuẩn bị cưỡng chế (lần 2) thì Chi cục THADS huyện đề nghị ngưng vì cho rằng người trong nhà chống đối. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sáng 18-3-2019, ông Hòa đến nhận tài sản thì chấp hành viên Chi cục THADS cho biết không giao tài sản đã bán cho ông Hòa vì… TAND huyện Chợ Gạo có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn không cho giao tài sản do tài sản này có liên quan đến một vụ kiện khác. Ông Hòa khiếu nại vì cho là tài sản mua từ Chi cục THADS huyện nên yêu cầu chi cục phải giao tài sản. Sau đó, TAND huyện Chợ Gạo ra quyết định hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Ngày 28-6-2019, ông Hòa tiếp tục được chấp hành viên thông báo sẽ giao tài sản. Đúng hẹn, ông Hòa đến nhận thì thấy rất đông lực lượng như công an, VKSND, chấp hành viên Chi cục THADS huyện… Đến lúc các cơ quan chức năng chuẩn bị giao tài sản cho ông Hòa thì chi cục trưởng xuất hiện, ra lệnh ngừng giao tài sản.

"Không hiểu lý do gì mà tôi bỏ tiền tỉ mua tài sản do THADS bán mà đến nay hơn 14 tháng rồi vẫn không được nhận tài sản. Số tiền này mà vay ngân hàng thì tiền lãi tính đến nay gần 450 triệu đồng" - ông Hòa bức xúc.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp cưỡng chế

Lý giải vì sao Chi cục THADS huyện không giao tài sản cho ông Hòa, một lãnh đạo TAND huyện Chợ Gạo cho biết: "Khi thẩm phán Ngô Hoài Vũ Phương thụ lý một vụ kiện khác thì nguyên đơn có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nên ngày 15-3-2019, thẩm phán Phương ký quyết định ngăn chặn mà không xác minh rõ, gây hiểu nhầm. Sau khi kiểm tra lại thấy quyết định này sai nên ngày 27-3-2019, tòa đã ký quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn tạm thời do thẩm phán Phương đã ký trước đó".

Trao đổi với phóng viên, một phó cục trưởng THADS tỉnh Tiền Giang cho biết: "Tài sản mà Chi cục THADS huyện Chợ Gạo bán đấu giá là tài sản trong một vụ án dân sự buộc Chi cục THADS huyện bán để thi hành án theo một bản án. Lần đầu, khi lực lượng cưỡng chế chuẩn bị lên đường thì nhận quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa nên phải ngưng. Lần 2, khi lực lượng đến nơi chuẩn bị cưỡng chế thì phát hiện trong nhà có 2 ông bà già và thùng đựng xăng. Chi cục THADS huyện sợ có chuyện không hay và phương án chưa chắc chắn nên phải rút về để báo cáo cấp tỉnh. Mới đây, cục trưởng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp và có phương án để cưỡng chế giao tài sản cho ông Hòa. Còn việc ông Hòa yêu cầu bồi thường theo lãi suất ngân hàng, nếu đúng thì phải bồi thường".

Theo đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh đã nhận văn bản Cục THADS tỉnh đề nghị phối hợp cưỡng chế. Hiện Công an tỉnh đang lên phương án để thực hiện.