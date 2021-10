Các nhãn hàng thời trang, làm đẹp đã không bỏ qua cơ hội phối hợp cùng các nhà phân phối tung ra các gói khuyến mãi "cực sốc" để thu hút khách.



Những ngày này, hệ thống Vincom tung chương trình ưu đãi mua sắm hấp dẫn, mức giảm giá đến 50% đối với các thương hiệu mỹ phẩm như Kiehl’s, Estee Lauder, Ohui, Shu Uemura, Shiseido, Innisfree, The Faceshop, Laneige, Club Clio, Thế Giới Nước Hoa… hay các thương hiệu thời trang, phụ kiện phổ biến như Aldo, Vascara, Adidas, Bitis Hunter, Boo, Up to Second, The New Playground…

Càng gần 20-10, khu vực bày bán các sản phẩm làm đẹp Emart càng đông khách

Hệ thống siêu thị MM Mega Market giảm giá đến 50% cho các mặt hàng thời trang. Hệ thống này còn kết hợp cùng Unilever tổ chức chương trình khuyến mãi độc quyền "Da mịn tóc mượt - Yêu thương cùng nàng" giảm đến 40% các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Unilever. Trong chương trình, nhiều combo sản phẩm được giảm giá sâu. Hệ thống Lotte Mart cũng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng mua mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, quần áo thời trang. Siêu thị Emart công bố bán giá cực rẻ cho hơn 5.000 mã sản phẩm mỹ phẩm, làm đẹp.

Hơn 100 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước đang triển khai chương trình "Nhà sạch bếp xinh săn triệu deal hời" vừa mang đến cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm vừa giúp chị em chăm chút cho vẻ đẹp bản thân và gia đình sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, từ nay đến hết 20-10, Co.opmart và Co.opXtra phối hợp với các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng áp dụng giảm giá đến 25% cho hơn 1.000 mã sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, dưỡng thể, bông tẩy trang, kem đánh răng... dành cho phái đẹp, kèm quà tặng hấp dẫn. Các mặt hàng son môi, son dưỡng môi, kem dưỡng da, mặt nạ, quần áo thời trang giảm giá 25% - 40%.