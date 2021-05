Ngày 4-5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) tiến hành làm việc trực tiếp với quản trị viên của trang Fanpage Chợ Phố Đêm Huế liên quan đến việc đăng tải thông tin chưa xác thực liên quan đến dịch Covid - 19.



Lực lượng chức năng làm việc với bà Đ.T.N.

Tại thời điểm làm việc, bà Đ.T.N. là quản trị viên trang Fanpage trên, tường trình rằng bà được mời làm quản trị viên với mục đích để bán hàng online. Tuy nhiên, do không biết cách quản lý trang, duyệt thành viên tham gia cũng như cách kiểm duyệt nội dung bài viết của thành viên đăng trên trang. Vì vậy, đã để xảy ra tình trạng có thành viên là tài khoản facebook Nguyễn Lan đăng tải bài viết "Chính thức: Ra đường sau 22h đêm sẽ bị bắt phạt và đưa về khu cách ly tập trung đặc biệt" trên trang Fanpage Chợ Phố Đêm Huế.

Tại buổi làm việc, bà Đ.T.N đã xác định nội dung được đăng tải trên liên quan đến dịch Covid-19 là hoàn toàn không đúng sự thật.

Nhận thức rõ việc làm của mình là sai trái, cá nhận bà Đ.T.N đã khai báo sự việc trung thực, có thái độ hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Bà Đ.T.N cam đoan sẽ không tái diễn việc làm tương tự và xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi nêu trên. Bà Đ.T.N. cũng chủ động rời khỏi trang Fanpage Chợ Phố Đêm Huế.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu bà N. tường trình lại sự việc và cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Nếu tái phạm hành vi tương tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.