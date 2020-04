TP HCM: Thu ngân sách đạt gần 58%

Ở điểm cầu TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với tình hình kiểm soát dịch tốt như hiện nay thì giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học trở lại. Đây cũng là thời điểm nghiên cứu cho sản xuất tăng tốc trở lại, phục hồi kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết do dịch Covid-19, tổng sản phẩm GRDP trong 3 tháng đầu năm TP chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ (tăng hơn 7%). Hơn 6.500 DN giải thể, tạm ngưng hoạt động. Thu hút FDI chỉ đạt 1,05 tỉ USD, giảm gần 33%. Trong tháng 3-2020, trung bình mỗi ngày làm việc, TP chỉ thu được 947 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước; chỉ đạt 57,9% so với mức thu trung bình của TP phải thu theo dự toán năm 2020 là 1.636 tỉ đồng/ngày. "TP HCM sẵn sàng chuyển sang trạng thái mới để tập trung phát triển kinh tế - xã hội khi dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát, có thể phát sinh ca mới nhưng không thành ổ dịch, không lây lan trong cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Ở điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế, quy trình đặc thù về giải phóng mặt bằng như TP HCM.

