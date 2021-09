Ngày 12-9, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện còn 45 người đi làm trong rừng chưa về; trong đó có 8 người đã có nơi tránh trú an toàn. Số người này là dân ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ, vào rừng làm rẫy từ nhiều ngày trước đó và đã có hai nhóm trở ra.



Theo ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, những người này chuyên đi rừng, thường đi theo nhóm và có lán trại ở trong rừng, nhiều năm trước tình trạng người dân đi rừng vào mùa mưa bão cũng diễn ra.

Công an, chính quyền huyện Phong Điền lợp lại mái nhà bị gió thổi bay

Huyện Nam Đông đang phân công lực lượng công an xã phối hợp với các hộ gia đình để liên lạc và hướng dẫn cho những người này đến nơi tránh trú an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson), những ngày qua trên địa bàn huyện Nam Đông đã có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như thị trấn Khe Tre từ 14 giờ ngày 10-9 đến sáng 12-9 là 311,6 mm, mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Bão số 5 dù không đổ bộ vào đất liền nhưng đã làm 29 nhà dân ở huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế bị tốc mái. Mưa lớn do bão số 5 cũng khiến bờ sông Bồ, đoạn qua xã Quảng An, huyện Quảng Điền, bị sạt lở một số vị trí với chiều dài khoảng 200m. Một số khu vực tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền bị ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đến sáng cùng ngày, việc ngập úng này mới tạm chấm dứt. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phải sơ tán gần 7.200 hộ dân với 20.148 người đến nơi an toàn để phòng chống bão.