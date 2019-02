Thuê xe tang lễ để vận chuyển 14 ngàn viên ma túy vào miền Trung tiêu thụ

02/02/2019 21:56

Chiều 2-2, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết ngay sau khi phá thành công chuyến án mua bán, tàng trử trái phép chất ma túy ở quán bar Vagas và các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào miền Trung tiêu thụ, thu giữ 14 nghìn viên nghi là ma túy tổng hợp.



Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (thứ 3, từ phải qua), Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành phá án.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 2-2, tại trước số nhà 30 đường Lê Lợi, TP. Huế, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là Quàng Văn Tiến( SN 1996, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Thành( SN 2001, tỉnh Điện Biên), thu giữ 70 gói nghi là ma túy tổng hợp (14 nghìn viên hồng phiến).

Chó nghiệp vụ tham gia phá án

Qua điều tra, bước đầu, Tiến và Thành khai nhận: số ma túy trên Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế để tiêu thụ.

Thu giữa 14 ngàn viên ma túy

Thượng tá Phạm Trung Chính – Phó Trưởng Phòng CSĐT TP về Ma túy, Công an Thừa Thiên- Huế cho biết sau khi phá thành công chuyên án mua bán, tàng trử, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán tại quán bar Vegas, số 81 đường Bà Triệu, lực lượng Công an tỉnh mở rộng điều tra và đã phát hiện có đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào cung cấp tại các tỉnh miền Trung. Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp chỉ đạo lập chuyên án mang bí số 119TT để đấu tranh. Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phá thành công chuyên án.

Quàng Văn Tiến bị bắt

Phương thức, thủ đoạn phạm tội số đối tượng này hết tinh vi và mới, các đối tượng cho ma túy vào tiểu sành bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang biển kiểm soát 27B – 003.66 để vận chuyển trái phép chất ma túy. Để qua mặt lực lượng chức năng và Nhân dân, đi dọc đường các đối tượng này liên tục thắp hương và rải vàng mã. Nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công và các đơn vị có liên quan.

Lường Văn Thành

Hiện lực lượng Công an Thừa Thiên- Huế đang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biện và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án làm rõ hành vi các đối tượng có khác để xử lý theo qui định của pháp luật.

Q. Nhật