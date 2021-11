Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xử lý đơn của người dân thị xã An Khê tố cáo bà Võ Thị Vân (SN 1983) và bà Võ Thị Hạnh (SN 1977; ngụ phường An Tân, thị xã An Khê) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua heo rồi bỏ trốn, không trả tiền.



Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, thông qua sự giới thiệu của bà Võ Thị Hạnh, bà Võ Thị Vân đã tìm tới những hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã An Khê hỏi mua heo. Sau những lần đầu trả tiền sòng phẳng, bà Vân thu mua số lượng lớn heo của người dân rồi không trả tiền, bỏ trốn.

Bà Vân còn đề nghị hùn vốn để mua heo rồi bán cho đơn vị bộ đội hưởng chênh lệch nên nhiều người tin tưởng, giao tiền cho thương lái này rồi bị chiếm đoạt.

Bà Vân trong một lần đến nhà người dân tại thị xã An Khê mua heo

32 hộ dân bị bà Vân chạy nợ với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng đã đến Công an thị xã An Khê trình báo. Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền nên Công an thị xã An Khê hướng dẫn người dân trình báo tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai.

Vừa qua, khi thấy bà Vân xuất hiện tại một quán cà phê ở phường Tây Sơn, thị xã An Khê, những người này đã tập trung vây giữ, đưa đến Công an phường Tây Sơn để xử lý.