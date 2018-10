Thường vụ Quốc hội bàn những vấn đề nóng

16/10/2018 05:47

Ngày 15-10, tại phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã có phần thảo luận, cho ý kiến các báo cáo đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020…



GDP bình quân đầu người đạt 2.540 USD

Theo đánh giá của Chính phủ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhờ có tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự đồng tình, ủng hộ của người dân, các tổ chức quốc tế, nền kinh tế đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà chuyển biến tích cực, năm 2018 hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu QH giao (trong đó, 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm đã đề ra.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, liên tiếp 3 năm CPI đạt dưới 4%; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, chất lượng tăng trưởng cải thiện. Chính phủ dự báo triển vọng GDP năm 2018 có thể tăng cao hơn 6,7%, mô hình tăng trưởng dần dịch chuyển sang chiều sâu.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nếu GDP tăng 6,7% so với năm 2017 thì quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt hơn 5,55 triệu tỉ đồng (khoảng 240,5 tỉ USD). Từ kết quả đó, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.540 USD, tăng 155 USD so với năm 2017 và 325 USD so với năm 2016. "Nếu so với năm 2015, chỉ tiêu này của Việt Nam đã tăng 1,21 lần. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu 3.200-3.500 USD vào năm 2020 thì vẫn còn khoảng cách tương đối xa" - ông Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày các báo cáo tại phiên họpẢnh: TTXVN

Lãng phí 1.000 tỉ đồng do dùng sách giáo khoa một lần

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết giáo dục đạt được những thành tích đáng kể trong dạy và học nhưng tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới không bảo đảm lộ trình đề ra; tự chủ đại học còn hạn chế; tính ổn định, thống nhất và đồng bộ trong giáo dục chưa cao.

Thảo luận về vấn đề này, nhắc lại con số lãng phí 1.000 tỉ đồng do sử dụng SGK một lần, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH, bà Nguyễn Thanh Hải, cho rằng "đây là lãng phí nguồn lực của xã hội", trong khi đó rất nhiều chính sách về văn hóa - xã hội không thực hiện được do thiếu nguồn lực. Bà Hải tính toán xây dựng một căn nhà cho người có công hết 50 triệu đồng. "Với 1.000 tỉ đồng này, có thể xây được 20.000 căn nhà cho người có công hoặc có thể tu sửa được 40.000 căn nhà cho người có công" - Trưởng Ban Dân nguyện nói và cho biết đấy mới chỉ là con số tiết kiệm trong một năm.

Trị tham nhũng bất kể cá nhân vi phạm là ai

Theo Chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực, đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đánh giá trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan tư pháp và Chính phủ đã đẩy mạnh được công tác phòng chống tham nhũng. "Đây là giai đoạn được đẩy mạnh với phương châm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, ở cương vị công tác nào, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu" - bà Nga cho hay.

Theo bà Nga, với Chính phủ, mảng công tác này đã được đẩy mạnh và thể hiện ở 2 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực thanh tra đã đẩy nhanh kết luận thanh tra các vụ được dư luận xã hội quan tâm như vụ AVG; cảng Quy Nhơn; Hãng phim Truyện Việt Nam, vụ Thủ Thiêm...; đã điều tra các vụ án phức tạp như vụ đánh bạc trên mạng, sai phạm của một số ngân hàng hay vụ Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm")...

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị Chính phủ cần có đánh giá đầy đủ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và ảnh hưởng tới Việt Nam, nhất là vấn đề thương mại, để có những phương án trong chỉ đạo, điều hành.



Văn Duẩn