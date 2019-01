Tiền Giang kiến nghị lùi ngày thu phí BOT Cai Lậy

25/01/2019 18:06

Sáng 25-1, Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư về phương án chuẩn bị cho đợt thu phí BOT Cai Lậy trở lại trong thời gian tới.



Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang (Chủ đầu tư BOT Cai Lậy), cho biết đang thực hiện việc duy tu, sửa chữa nâng cấp lại tuyến đường do đơn vị đầu tư.

Còn ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, khẳng định công tác duy tu Quốc lộ 1 đã hoàn thành. Riêng tuyến tránh thị xã Cai Lậy, dự kiến sẽ tạm đóng 3 ngày để nâng cấp.

Những bất cập khiến BOT Cai Lậy phải dừng thu phí trong thời gian dài vừa qua. Ảnh: LÊ PHONG

Đáng chú ý là tại cuộc họp, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho rằng thời điểm thu phí trở lại theo kế hoạch vào ngày 14-2 là không thích hợp. Cụ thể, ngày 14-2 rơi vào mùng 10 Tết nguyên đán, thời điểm xe cộ lưu thông từ các tỉnh miền Tây lên TP HCM rất lớn. Như vậy dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Tương tự, Công an tỉnh Tiền Giang cũng lo lắng việc sau Tết, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường tối đa nên không còn "quân" để bố trí tại BOT Cai Lậy.

Trên cơ sở đó, tỉnh Tiền Giang kiến nghị lùi thời gian thu phí chứ không áp dụng từ thời điểm nói trên.

Đại diện Bộ GTVT cho biết sẽ nguyên cứu kỹ lại thời gian thu phí thích hợp nhất.

Hiện nay, đa phần người dân không đồng tình thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lậy, nhất là việc giảm giá vé nhưng kéo dài thời gian thu phí từ 7 năm lên 15 năm, 9 tháng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Nhật nói Bộ GTVT sẽ tổ chức họp báo tại TP HCM để tuyên truyền cho người dân biết rõ. Đồng thời có kế hoạch phối hợp cơ quan chức năng địa phương nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Đợt thu phí lần này Bộ GTVT thống nhất sẽ giảm giá và kéo dài thời gian thu phí. Cụ thể, giá vé áp dụng đối với nhóm phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) là 15.000 đồng/vé/lượt, giảm 58% so với mức thu ban đầu (35.000 đồng/vé/lượt). Mức giá vé lượt áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với mức giá ban đầu; mức vé tháng, vé quý cũng giảm tương ứng. Sau khi cập nhật lại phương án tài chính, thời gian thu phí của dự án khoảng 15 năm 9 tháng.

MINH SƠN