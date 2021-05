Các thành viên nhóm Facebook "Chung tay đẩy lùi Covid-19" do anh Song Vĩnh Khoa sáng lập đã liên hệ với các nhóm thiện nguyện ở Hội An để lên kế hoạch hỗ trợ suất ăn miễn phí.



"Theo quy định, người cách ly phải tự chi trả tiền ăn trong suốt thời gian trong khu cách ly chứ không được bao cấp như trước. Nhưng ai cũng đã trải qua thời gian dài khó khăn, giờ phải đi cách ly mà lại phải đóng tiền ăn. Thật khó cho họ! Lãnh đạo Hội An cũng rất khó xử bởi không thu thì trái quy định mà thu thì không nỡ. Vì vậy, tôi mong mọi người hỗ trợ suất ăn miễn phí cho những người trong khu cách ly để họ bớt khó khăn" - anh Khoa kêu gọi trên Facebook.

Sau lời kêu gọi, rất nhiều thành viên trong nhóm là người Hội An và những người yêu mến TP này đã góp công sức, tiền của. Hằng ngày, anh cùng các thành viên trong nhóm phân chia công việc cụ thể, đều đặn ngày 3 bữa chở hàng trăm suất ăn đến cho người dân và cả lực lượng y tế, công an làm nhiệm vụ. "Chúng tôi chú trọng đến chất lượng, phải ngon, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để bà con có sức khỏe tốt, cùng nhau chống dịch" - anh Khoa chia sẻ.

Nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành Ảnh: QUANG HUY

Ngoài ra, nhóm này còn phát cơm miễn phí cho người nghèo, người bán vé số, lượm ve chai ở Hội An, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp gần 100 triệu đồng giúp đỡ những người Việt khó khăn, vừa được Chính phủ "giải cứu" về nước, cách ly ở Hội An. Nhóm đã ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành (quê Khánh Hòa) 15 triệu đồng, chị Phan Thị Thu Tính (quê Phú Yên) 15 triệu đồng và 50 USD, anh Lê Minh Tân (quê Nghệ An) 10 triệu đồng… để họ có kinh phí về quê. Những hoàn cảnh này vô cùng khó khăn, người đau ốm, tai nạn, người gia đình gặp tai ương. Khi về tới Việt Nam, họ đã cạn tiền.

Nhóm “Chung tay đẩy lùi Covid-19” cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người dân đi cách ly và người dân nghèo Ảnh: Quang Huy

"Mấy dòng tin nhắn kêu gọi đã có lời đáp từ những trái tim nhân hậu. Các bạn nhóm "Chung tay đẩy lùi Covid-19" Hội An đã góp được 15 triệu đồng tặng cho gia đình này, đã điện thoại nói chuyện với gia đình, đã nhờ người phụ trách chuyển giúp số tiền quý báu này đến gia đình. Và người phụ trách mới nhắn hồi đáp. "Cả gia đình khóc anh ơi! Một đêm trời Hội An bừng sáng trong tim mọi người!" - ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, đã viết những dòng đầy cảm xúc trên Facebook khi biết gia đình ông Nguyễn Văn Thành được hỗ trợ.