Tối 15-4, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Tại chốt kiểm tra, CSGT yêu cầu dừng xe và đo nồng độ cồn những người bị nghi ngờ uống rượu, bia khi lái xe. Gần 23 giờ, lực lượng chức năng phát hiện ông L.V.C (quê Nghệ An) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh.

Người đàn ông bị CSGT dừng xe đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy người này đã sử dụng rượu bia, nồng độ 0,433 mg/l khí thở.

Ông L.V.C (quê Nghệ An) chạy xe máy khi đã uống rượu bia.

Với mức vi phạm này, ông C. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tức mức "kịch khung" (vượt quá 0,4mg/l khí thở) đối với người điều khiển xe máy. Ngoài số tiền phạt, ông C. bị tước bằng lái xe 23 tháng.

Nghe CSGT thông báo kết quả đo và lập biên bản xử lý vi phạm, người đàn ông không đồng tình. Ông C. nói mình chỉ uống 1 lon bia, không thể vi phạm "kịch khung" nên liên tục đề nghị CSGT đo lại.

Ông P. có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,113mg/l khí thở.

Lúc này, CSGT lý giải rằng cùng một lượng rượu bia nạp vào cơ thể giống nhau nhưng mỗi người có khả năng hấp thụ rượu bia lẫn cảm nhận tác dụng của rượu, bia cũng khác nhau. Điều này có thể được thể hiện qua kết quả đo nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở.

Ông C. có thể đã uống lượng bia như lời khai nhưng do "cơ địa" nên dễ say và mức đo nồng độ cồn trong khí thở cũng cao hơn người khác.

CLIP: Uống 1 lon bia, bị phạt 7 triệu đồng, CSGT giải thích lý do

Sau hơn 1 giờ nghe CSGT giải thích, ông C. mới đồng ý ký vào biên bản xác nhận lỗi vi phạm.

Cũng trong thời gian này, CSGT tiếp tục phát hiện ông L.T.P (ngụ quận Phú Nhuận) chạy xe máy chở một phụ nữ, có dấu hiệu say xỉn. Bị CSGT yêu cầu dừng xe, người đàn ông tấp vào lề làm việc với lực lượng chức năng, bỏ lại trên xe một vật giống chai rượu đang uống dở.

CSGT tiến hành kiểm tra, ông P. có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,113mg/l khí thở. Với kết quả này, người đàn ông sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 11 tháng.