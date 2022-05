Danh sách 58 xã, thị trấn được phân cấp tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

- Huyện Củ Chi: Thái Mỹ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, thị trấn Củ Chi, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Phước Vĩnh An, Tân Thạnh Tây, Hòa Phú, Trung An, Bình Mỹ.

- Huyện Bình Chánh: Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tân Quý Tây, An Phú Tây, Đa Phước, Bình Hưng, Qui Đức, Hưng Long, Phong Phú.

- Huyện Hóc Môn: Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Tân Xuân, Trung Chánh, Thới Tam Thôn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, thị trấn Hóc Môn, Tân Thới Nhì.

- Huyện Nhà Bè: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, thị trấn Nhà Bè, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc.

- Huyện Cần Giờ: Long Hòa, An Thới Đông, Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Thạnh An.