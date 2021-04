Chiều 26-4, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kết quả bước đầu về xử lý tiếng ồn trên địa bàn TP. Từ đó có sự đánh giá và đưa ra những biện pháp trong giai đoạn tiếp theo.



Đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết có sự giảm nhất định ở các địa phương. Người dân đã nhận thức hơn về việc giữ gìn sự yên tĩnh trong khu dân cư.

UBND TP HCM tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý tiếng ồn trên địa bàn chiều 26-4

Các sở ngành và UBND các quận huyện và TP Thủ Đức với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQTP HCM đã và đang tập trung triển khai đồng bộ đợt cao điểm truyền thông "Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta" trên toàn địa bàn TP. Qua đó tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, học sinh các cấp và cộng đồng dân cư tuân thủ các quy định về tiếng ồn, hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư.

Trong đó, Sở Nội vụ có Công văn số 1207 đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bổ sung nội dung chấp hành các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và quản lý doanh nghiệp hàng năm.

Bên cạnh đó, cổng thông tin 1022 đã hoạt động hiệu quả với 1061 tin được tiếp nhận (từ 10-3 đến 19-4-2021), trong đó 764 tin đã xử lý, chiếm 72%; 297 tin đang xử lý, chiếm 28%. Ngoài cổng thông tin 1022, các quận huyện có các kênh tiếp nhận qua phần mềm trực tuyến, đường dây nóng của các quận huyện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết trong giai đoạn hiện nay sẽ tập trung rà soát các điểm có nguy cơ, kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu cam kết khắc phục, chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm kiểm tra xử phạt nghiêm theo quy định từ 30-6-2021 theo chỉ đạo của UBNDTP HCM.

Về phía Công an TP, Phó Giám đốc Đinh Thanh Nhàn cho hay các đơn vị triển khai nghiêm túc, bước đầu đạt được những kết quả cơ bản trong giai đoạn 1. Công an TP đã có hướng dẫn thực hiện một số các biện pháp phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm tiếng ồn, yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm và đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Công an TP đã giao Công an TP Thủ Đức và các quận huyện nắm tình hình, mở rộng điều tra cơ bản, khoanh vùng, lập danh sách khu vực thường xuyên vi phạm, giao các phòng ban chuyên môn PC05 mở chuyên đề xử lý ô nhiễm tiếng ồn.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho rằng "mặt trận" này không riêng một ai mà cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ mà tổ chức thực hiện cho hiệu quả.