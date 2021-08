Chiều 20-8, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ (Tổ công tác) về thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP HCM về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tối 19-8 nhằm thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn Chỉ thị 16, áp dụng một số biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự trực tuyến tại trụ sở Chính phủ.



Không đi chợ, lương thực phát tận nhà

Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác - cho biết quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Ngoài ra, lực lượng quân y cũng sẽ cùng với các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp y tế khẩn cấp khác.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng cho biết TP dự kiến các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể, chi tiết số lượng hàng hóa (gạo, đường, nước mắm, dầu ăn...) mỗi ngày. Đồng thời, chỉ đạo Sở Công Thương, phối hợp với 22 quận, huyện, TP Thủ Đức và triển khai xuống phường/xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi cũng như khảo sát nhu cầu của người dân, từ đó siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo 2 hình thức (người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí).

Trên tinh thần "chống dịch phải an dân", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng đến người dân. Toàn hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung chống dịch với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, các bộ, ngành trung ương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch (xét nghiệm, bóc tách F0, quản lý điều trị F0 tại nhà, tổ chức tiêm vắc-xin…) hiệu quả. Bí thư Thành ủy lưu ý việc an dân qua chăm sóc y tế, bảo đảm cung ứng hàng hóa, thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân, đặc biệt phải hỗ trợ đầy đủ, không bỏ sót bất cứ ai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại phương châm "rõ - nghiêm - chắc - hiệu quả" ngay từ những ngày đầu TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong thời gian tới, thành phố phải tiếp tục quán triệt phương châm này, chú ý bảo đảm vấn đề an sinh như ăn ở, y tế… cho người dân. Với việc tăng cường lực lượng quân đội, công an, y tế… hỗ trợ thành phố chống dịch, Phó Thủ tướng yêu cầu, các hoạt động phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa TP, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế phải thống nhất, cụ thể lực lượng cần thiết phải ra đường làm nhiệm vụ.

TP HCM sau 18 giờ chỉ còn những lực lượng chức năng ra đường làm việcẢnh: Quang Liêm

Quân đội, công an sẵn sàng

Trước đó, tối 19-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP HCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường. Nếu thiếu lực lượng thì công an, quân đội sẽ đáp ứng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với TP HCM triển khai nhiệm vụ này. "Dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, với sự phối hợp của các lực lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân; linh hoạt, tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực, thực phẩm với điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn" - Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng yêu cầu: "Nghiên cứu, tính toán khả năng di dời một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực, sử dụng doanh trại quân đội, trường học, cơ sở lưu trú… cho việc này".

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP HCM và các tỉnh, trong đó có lực lượng y - bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân... Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân TP và các tỉnh. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết.

Lãnh đạo TP đặt mục tiêu trong giai đoạn từ ngày 15 đến 31-8 phải giảm tối đa trường hợp tử vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng không được tiếp nhận điều trị; kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại một số quận, huyện. TP sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ dịch bệnh cụ thể tại các quận, huyện, TP Thủ Đức để có chiến lược xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, làm sạch, mở rộng "vùng xanh", cô lập, thu hẹp "vùng đỏ", để từ ngày 1 đến 15-9, TP sẽ duy trì kiểm soát được lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện lãnh đạo TP đã giao Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP thành lập khoảng 200 đội công tác đặc biệt để kiểm soát việc thực hiện giãn cách, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân; 400 trạm y tế lưu động tại các phường, xã có nhiều F0; xét nghiệm nhanh và RT-PCR toàn bộ các hộ dân trong "vùng đỏ"…

Ngày 20-8 nước ta ghi nhận 10.657 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước. Có 6.132 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Trong ngày, có thêm 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 132.815 ca.