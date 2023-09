Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TP HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off, Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM và Khách sạn Rex tổ chức buổi lễ khai trương chuyến xe nhằm kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến Việt Nam.

Trên thân xe buýt hai tầng của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off, hình ảnh cổ động cho chuyến thăm lịch sử trên được in lớn. Chuyến xe có hình ảnh cổ động này sẽ chạy trong suốt một tuần kể từ ngày 30-9 với lịch trình tham quan TP HCM như bình thường.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại TP HCM, phát biểu

Cùng nâng ly chúc mừng lễ khai trương thành công

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tại lễ khai trương, nhiều đại biểu tham dự sự kiện: Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại TP HCM; GS-TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba TP HCM; Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM…

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại TP HCM, phát biểu tại sự kiện: "Hơn sáu thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chính phủ Cuba và Việt Nam đã gìn giữ và củng cố mối quan hệ chính trị đặc biệt, tình anh em, đoàn kết và hợp tác vốn là nét đặc trưng của mối quan hệ giữa hai quốc gia".

Ngay sau buổi lễ khai trương, các đại biểu tham dự sự kiện đã cùng tham quan TP HCM trên chuyến xe buýt ý nghĩa.

Xe buýt tại sự kiện

Ảnh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Fidel Castro đến Việt Nam trên thân xe

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (trái), tại sự kiện