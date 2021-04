Theo đó, TP HCM lập 3 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị; cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.



Các đoàn cũng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở vui chơi giải trí, điểm tham quan du lịch; chung cư, khu dân cư, khu lưu trú công nhân, nhà trọ; bến xe, phương tiện giao thông công cộng; sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn; cơ sở cách ly tập trung quận, huyện; địa điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đoàn 1 do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn. Đoàn 2 do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu làm Trưởng đoàn. Đoàn 3 do Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 21-5.

Các đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, UBND TP HCM; các hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực (hoạt động du lịch; giao thông vận tải; kinh doanh dịch vụ ăn uống; chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị thể dục thể thao).